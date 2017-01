Teke BL: magyar ellenfelek

Egy megnyert hétközi bajnokival a háta mögött (7:1 az ASV Lana ellen) tegnap kelt útra az olasz KK Neumarkt a férfi tekecsapat Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első mérkőzésére, majd az Ausztriában töltött éjszaka után ma délután érkezik meg Szegedre.



Az újszegedi teke- és bowlingcentrumban szombaton 13 órakor rendezendő BL-mérkőzés esélyese az Alabárdos-Szeged, amely az elmúlt négy sorozatból hármat (2013, 2014, 2016) megnyert, összességében pedig már négy sikernél tart (2006 a legelső BL-elsőség időpontja) – egyedülálló módon.



Az olasz csapat a szlovén Maribor ellen otthon 6:2-re nyert, idegenben 5:3-ra kapott ki, így jutott tovább 9:7-es összesítéssel, míg a Szeged két 8:0-s sikerel verte a cseh Vrchlabít.



A Neumarkt keretében két kiváló magyar válogatott játékos található: a korábbi zalaegerszegi játékos, Kiss Tamás, aki január elején a BB Mentor-kupa elődöntőjében is szerepelt, illetve az egykori szegedi tekés, Kovács Gábor. Mellettük olasz válogatottak (Wolfgang Blaas, Georg Righi) is szerepet kapnak, azaz egyáltalán nem könnyű ellenfél a Neumarkt. A hazai csapatot egy kicsit megviselte az ózdi hideg (8 Celsius-fokban kezdődött a legutóbbi bajnoki), de a megfázáson kívül senkinek sincs komoly baja. A találkozó visszavágóját február 18-án rendezik Olaszországban.



Az Alabárdos-Szeged vasárnap 11 órától bajnokit is játszik: a szuperliga 13. fordulójában a megyei újoncot, a Szegvárt fogadja.