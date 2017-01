Teke: már világbajnokok is pályára léptek a 15. BB Mentor-kupán

Ahogy halad előre a 15. BB Mentor-kupa, úgy érkeznek az egyre nevesebb, ismertebb versenyzők. Ebből a szempontból a csúcs a szombat, amikor a világranglista alapján a legjobbak kerülnek sorra. Ám addig is játszanak olyanok, akik esélyesek akár a végső sikerre. Ilyen volt például a tegnapi selejtezőnapon az osztrák Lukas Huber, a horvátok egyéni világbajnoka, Matko Bulka, vagy Zapletán Zsombor is. Utóbbi egykor szép éveket töltött Szegeden, így szinte hazajár, emellett a Répcelakkal az elmúlt év utolsó bajnokiján szakították meg az Alabárdos 78 mérkőzéses bajnoki győzelmi szériáját.



– Több mint tíz évet töltöttem el Szegeden, így mindig is komoly kötődésem lesz a városhoz – nyilatkozta a világbajnok Zapletán, aki eddig kétszer (2013, 2015) volt elődöntős a szegedi tornán. – A versenyen sok a jó játékos, hiszen a házigazda Szeged eleve jó csapat, a Vajdaságból is érkeznek kiváló tekések, valamint a magyar élvonal nagy része szintén részt vesz rajta. Világbajnokok, vb-érmesek játszanak, a lebonyolítás pedig izgalmassá, pörgőssé teszi a hajrát. Először mindig csak arra gondolok, hogy jussak be a 16 közé, majd vasárnap jó játékkal minél tovább jussak el.



Zapletán tegnap 607 fát dobott, így egyelőre nyolcaddöntős, holnap pedig még egyszer próbálkozhat. A verseny ma 10 órától folytatódik a selejtező negyedik napjával.



Napi állás



15. BB Mentor-kupa, 3. nap, az élcsoport sorrendje: 1. Alen Kujundzsics (Szpartak) 623, 2. Stevan Zsivkovics (13. Maj) 620, 3. Nikola Popovics (Vojvodina) 610, 4. Házi Márk (Alabárdos-Szegedi TE) 604, 5. Rudolf Balázs (KSV Wien) 596, 6. Zoran Djakovics (Vojvodina) 589, 7. Veres Zsolt (Gumigyár) 588 (tarolás: 218), 8. Karsai Dániel (Alabárdos-Szegedi TE) 588 (204) fával.