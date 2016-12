Teke: negyedszer nyert Bajnokok Ligáját az Alabárdos

Elképesztő, amit idén véghez vitt a férfi tekecsapat Bajnokok Ligájában az Alabárdos-Szegedi TE: egy horvát (Zaprešic) és három német (Schwabsberg, Zerbst, Bamberg) élcsapatot felülmúlva hódította el története negyedik BL-elsőségét – ráadásul a négyes döntőnek Németország, Bamberg adott otthont. Emellett hazai vonalon megszerezte a 12. bajnoki címét, közben három és fél évig, 2013 májusa óta építette 78 mérkőzésből álló hazai győzelmi sorozatát.



És ne feledkezzünk meg az egyéni versenyekről sem: az év tekésének másodszor megválasztott Karsai László három különböző színű érmet szerzett az országos bajnokságon, emellett az egyéni vb-n egy ezüsttel gazdagodott (tandemben lett második a szintén szegedi Tímár Edinával), ahogy Kiss Norbert is (klasszikus egyéniben), valamint szerbiai színekben felnőttvilágbajnok (összetett) és kétszer harmadik (sprint, klasszikus egyéni) lett Igor Kovacsics. De Fehér Béla is medállal tért haza az ob-ről. Sőt az ifjúsági csapat is bajnoki címet szerzett.



– Sokáig a Bamberg írta a sportág történetét, hogy őket le tudtuk győzni hazai környezetben idén, az hatalmas szó. Ahogy az is, hogy ezt az elismerést olyan csapatot megelőzve kaptuk meg, mint például a remekül teljesítő MOL-Pick Szeged férfi kézilabdásai – mondta Karsai Ferenc klubelnök. – Az év utolsó bajnokiján megszakadt a nagy, 78 győztes mérkőzésből álló sorozatunk, Répcelakon csatát vesztettünk, de bízom benne, hogy itthon vissza tudunk vágni nekik, és megvédjük a bajnoki címet – így megnyerjük a háborút.



A csapat ugyan pihen, de már javában zajlanak a január 10. és 15. között az Alabárdos-Szegedi TE által rendezendő 15. BB Mentor-kupa egyéni világranglista-verseny előkészületei, nevezései, amelynek az újszegedi teke- és bowlingcentrum ad otthont.