Tele sportolókkal az ETO-stadion - sok-sok fotó az EYOF-megnyitó látványos showjáról

Látványos és lendületes nyitóünnepséggel vette kezdetét vasárnap este a győri 14. nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF). Az ETO Parkban rendezett ünnepség elején felhangzott Grósz Arthur Valentin nyitánya a Győri Filharmonikus Zenekartól. A show első felében fellépett többek között a világbajnok ugrókötelező Bánhegyi Adrienn, a Vaskakas Bábszínház, a Győri Balett és a Győri Nemzeti Színház tánckara, valamint artisták, táncosok, és extrém sportolók. Összesen több mint háromszázan gondoskodtak a helyszínre kilátogatók és a Duna World nézőinek szórakoztatásáról.A látványhoz egy hatszor hat méteres LED-kocka, valamint a nézőknek kiosztott, speciális, világító és villogó karkötők is hozzájárultak. Köszöntő beszédében Borkai Zsolt polgármester, a szervezőbizottság elnöke hangsúlyozta, "csodálatos ez a pillanat, amit most együtt élhetünk át. Az EYOF-nak köszönhetően erre az időszakra mindannyian egy nagy családdá válunk". Hozzátette, a jelenlévő fiatalok sportáguk legkiemelkedőbb tehetségei, akik szemléletükkel példát mutatnak korosztályukban. Felidézte, az EYOF lángja az országjárás során közel száz településre jutott el. Hozzátette, az EYOF "egy kis olimpia az öt karika és a fair play szellemében".Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter leszögezte, Győr az elkövetkező napokban Európa ifjúsági sportjának középpontja lesz. "A magyar sportnemzet, testben és lélekben egészséges, bátor népként ismernek minket. Világszerte híresek vagyunk sportsikereinkről, és egyre inkább ismertek vagyunk világszínvonalú sportesemények rendezőjeként is" - fejtette ki a miniszter. - "Öröm, hogy itt, az utánpótlás legrangosabb seregszemléjén köszönthetem a jelen utánpótlásbajnokait, a jövő olimpiai, világ- és Európa-bajnokait."Az olimpiai zászlójának bevonulása után a versenyzők nevében Fehér Nóra tornász, az edzők képviseletében Kőbán Rita kétszeres olimpiai bajnok kajakozó, a bírók nevében pedig Petrov Iván, a Győri Úszó Sportegyesület vezetője mondta el az esküt. Ezt követően a résztvevő sportolók is felvonultak, a magyar csapat élén a zászlót az ifjúsági Európa-bajnok cselgáncsozó Sipőcz Richárd vitte.Ezt követően fellobbant az EYOF lángja, melyet Egerszegi Krisztina ötszörös olimpiai bajnok úszó gyújtott meg. Az est zárórészében szerephez jut a Virtuózok komolyzenei tehetségkutató öt fellépője, a Kerekes Band, a "The Biebers" előadja az idei EYOF himnuszát, az "Itt és most"-ot, majd Steve Aoki amerikai DJ produkciója, valamint tűzijáték zárja az estét. A hétfőtől vasárnapig tartó viadalon tíz sportágban, 130 versenyszámban vetélkednek a 14 és 18 év közötti fiatalok. A győri eseményre ötven országból 2500 sportoló és 1100 kísérő érkezett, a magyar színeket 152 versenyző képviseli.Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke szerint Győr megvalósította Magyarország álmát azzal, hogy megrendezi a 14. nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivált (EYOF). A MOB elnöke az EYOF vasárnapi sajtótájékoztatóján emlékeztetett rá: Jacques Rogge, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) korábbi elnöke 1990-ben - még az Európai Olimpiai Bizottság (EOC) vezetőjeként - álmodta meg az európai nemzetek 18 éven aluli fiataljait versenybe hívó olimpiai eseményt, melyet rá egy évre az EOC életre is keltett. Az 2012 decemberében, Rómában dőlt el, hogy az idei EYOF-ot Győr rendezheti."Most, közel öt esztendő elteltével az álom valóra válik, ma este megnyitják a 14. nyári EYOF-ot" - mondta. Kiemelte, büszke a magyar csapatra, arra a 152 fiatalra, aki tíz sportágban áll rajthoz ezen a versenyen. "Nagy reményekkel érkeztek Győrbe, és ugyanolyan reményekkel várjuk mi is ezt a megmérettetést: nekik ez lesz életük első olimpiája, az első alkalom, hogy a nemzetek közötti barátságot egy olimpiai faluban megtapasztalják, átéljék. Nagy reményekkel várjuk mi is a versenyeket: sok győzelmet remélünk, és bízunk abban, hogy azok a fiatalok, akik most itt állnak, hamarosan valamelyik nyári olimpián is versenyezhetnek." - fogalmazott a MOB elnöke. Felidézte, a magyar fiatalok a nyári EYOF-okon összesen 181 érmet - 62 aranyat, 49 ezüstöt és 70 bronzot - nyertek. Kiemelte, többek között Hosszú Katinka, Kapás Boglárka, Karakas Hedvig és Márton Anita is EYOF-on kezdte ötkarikás szereplését, s ma meghatározó tagjai az olimpiai csapatnak. "Büszkék vagyunk és hálával tartozunk Győr városának is, amiért megvalósította az álmunkat: olimpiai esemény otthonává tette Magyarországot!" - folytatta.Kulcsár Krisztián hozzátette, ezen a nyáron Magyarország több nagy sporteseményen bizonyíthatja helyét a sportvilágban: az EYOF mellett most zajlik a vizes vb, és hamarosan elkezdődik a cselgáncs világbajnokság is. "Eljött a nagy nap, amire hét éve, a pályázat benyújtása óta vártunk. Akkor azt gondoltuk, hogy ez rengeteg idő, mégis nagyon gyorsan elszállt. Íme, ötven ország versenyzőit köszönthetjük városunkban" - mondta Borkai Zsolt polgármester, a szervezőbizottság elnöke. Hozzáfűzte, kollégáival igyekeztek magasra tenni a mércét saját maguknak is, és olyan környezetet teremteni, amely méltó az EYOF-hoz. A városvezető köszönetet mondott az EOC-nak és a MOB-nak is. "Bármerre jártam az elmúlt napban, a fiatalok vidám arccal nézték a különböző sportcsarnokokat, helyszíneket. Ahhoz, hogy ilyen környezetet tudjunk biztosítani, nagyon sok ember munkája és támogatása kellett, amiért hálás vagyok" - fejtette ki Borkai Zsolt.- "Egy érdekes adat: tegnap este 1500 kilogramm gyümölcs fogyott el. A fiataloknak, hála istennek, jó étvágyuk van." Janez Kocijancic, az EOC megbízott elnöke méltatta a szervezőbizottságot, Győrt és a győri embereket. "Nem vagyok meglepve, tudom, hogy a magyarok nemcsak a sportban erősek, hanem szervezésben is kiválóak" - hangoztatta. Mint mondta, Európa a sport vezető kontinense: "Bár a világ népességének kevesebb mint tíz százaléka él itt, az olimpiai érmesek mintegy fele innen kerül ki. Azok a fiúk és lányok, akik itt versenyzenek majd, a holnap bajnokai lesznek." Joseph Cassar, az idei EYOF koordinációs bizottságának elnöke leszögezte, biztos benne, hogy sikeresek lesznek a játékok. "Nagyszerű tapasztalat volt látni egy várost, amelynek tervei vannak. Ezek a tervek valósággá váltak, lehetőségeket teremtettek." - mondta.Az esti nyitóünnepséggel kezdődő és jövő vasárnapig tartó EYOF a 14 és 18 év közötti fiatalok versenye, amelyen tíz sportágban 130 versenyszámot rendeznek. A győri eseményre ötven országból 2500 sportoló és 1100 kísérő érkezett, a magyar színeket 152 versenyző képviseli. Az ETO Parkban este 20.30-kor kezdődő nyitóünnepségen az ifjúsági Európa-bajnok cselgáncsozó Sipőcz Richárd viszi majd a magyar zászlót.A megnyitó 20.30-kor kezdődik. Összes EYOF hírünk. 