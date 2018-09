Tele talppal a földön maradni - nem kell a hurráhangulat, de látni kell a jót

Temetés és szobor

A magyar válogatott örül a győzelemnek. Fotók: MTI

George Leekens baklövés volt, ezt az MLSZ beismerte azzal, hogy négy meccs után leváltotta. Jött Marco Rossi, aki Magyarországon már maradandót alkotott a Honvéd bajnoki címével. Azaz ismeri a hazai körülményeket, és ami a legfontosabb: a magyar ember mentalitását. Azt a magyar mentalitást, amely inkább a negatív dolgokat helyezi előtérbe, a jót csak ritkán vagy muszájból veszi észre.

Jó és rossz

Türelem és munka

Négy nap alatt nagyot fordult a világ. Szombaton még szidtuk az „aranylábúakat", mert kikaptak Finnországban, most meg dicsérjük őket és főleg az első félidőben mutatott szép, látványos és eredményes játékot, miután legyőzték a görögöket. Az igazság félúton van: egy sikertelen meccs után még nem kell elengedni egy hosszabb sorozatot, de aki értelmesen dolgozza fel az eseményeket, az akár négy nap alatt is sokat tanulhat a hibákból.Ahogy nem kellett volna eltemetni a válogatottat a finnországi vereség után – az északiak két meccsen hat pontot szereztek –, úgy most nem kell szobrot emelni Kleinheislernek, nem kell aranymikrofont adni Hajdú B. Istvánnak, és még csak a görög istenek szobrait sem kell Felcsútra telepíteni. Egyszerűen csak tényként kell elfogadni, hogy 2–1-re legyőztük a görögöket, és van három pontunk az első alkalommal kiírt Nemzetek Ligája C divíziójának második csoportjában. Ennyi, és nem több.A nemzetközi futball meghatározó országai esetében is látható, nehéz megtalálni az ideális szövetségi kapitányt. Dárdai Pál óta mi csak keressük azt az embert, aki nemcsak szakmailag, hanem emberileg és pszichológusként is odavaló. Bernd Storck alatt a nemzeti csapat révén kaptunk egy régen várt sikerélményt, de a varázslat gyorsan tovatűnt – az éjjel véget ért.Most a jót és a rosszat is észre kell venni. Jó dolog volt például a két gólunk, amelyet edzéseken, megbeszéléseken, labdarúgó szülői értekezleteken kellene mutogatni nemcsak gyereknek, de szülőnek is. Hogy miért? Mert ha gyakorolsz, ha edzel, ha áldozatot hozol, annak van eredménye. Rossz volt viszont, hogy a második félidőben nem igazán maradt erő a támadásokra, így Gulácsinak és a görög támadók pontatlanságának köszönhető, hogy nem kaptunk gólt. Nyilván a bő szakmai elemzés nem a mi feladatunk, így csak két olyan – pró és kontra – dolgot emeltünk ki, amely meghatározta a meccset.Mindenki megérdemli a türelmet: játékos, szövetségi kapitány, edzői stáb egyaránt. Marco Rossival megint elindult valami, amelynek nem látjuk a végét, de látjuk az első két lépését. Az egyikben elbotlott a csapat, a másodikba viszont tele talppal beleállt. De ha nézők nélkül is tud így futballozni a válogatott, akkor igenis meg kell próbálni mindig így játszani. És mindennap azért edzeni, hogy még jobb legyen ez a produkció. Ehhez azonban minimum szakmai elhivatottság, hozzáértés és alázat szükséges a nap minden órájában, annak minden percében.Ami tény, a magyarok 1987 októbere után nyertek újra tétmérkőzésen a görögök ellen, míg 2018-ban négy vereség és egy döntetlen után első győzelmüket aratták. A nemzeti csapat két idegenbeli összecsapással folytatja szereplését a Nemzetek Ligájában: október 12-én a görög, három nappal később pedig az észt együttes vendége lesz.