Teljes nagyüzem a Kék Mókus-kupán

Az elmúlt hétvégén már játszottak mérkőzéseket a Kék Mókus-kupán – zömében a +45-ös korosztály futballozott –, ezúttal vasárnap az újszegedi sportcsarnokban reggeltől estig pattog a labda: a nyílt kategória (–35) és a +35-ös csapatok többsége is pályára lép.



Az I. szegedi klubcsapatok kupája csoportküzdelmeinek szombaton az Etelka sori sportcsarnok ad otthont. Három csoportban összesen 12 együttes küzd majd a kvartettek első két helyéért, amely már döntőnapi (2018. január 7.) elfoglaltságot is jelent. Emellett nyolc női csapat is pályára lép vasárnap szintén az Etelka sori létesítményben, így a hétvégén összesen 34 együttes készülhet elfoglaltságra a kispályán.



A hétvégi program, Kék Mókus-kupa, vasárnap, 8.45: Zengő Alföld–Hanyatt SE (–35), 9.30: Lily FC–Retro TVSC (–35), 10.15: Fit Word O’Neill–Drink Team (–35), 11 óra: Zengő Alföld–Retro TVSC (–35), 11.45: 2001-Kuszi Trafik– Szeged UTD (–35), 12.30: Retro TVSC– Hanyatt SE (–35), 13.15: Lily FC–Zengő Alföld (–35), 14 óra: Szeged UTD–Drink Team (–35), 14.45: 2001-Kuszi Trafik– Fit Word O’Neill (–35), 15.30: Ficak– Öreg Honvéd Vendéglő O’Neill (+35), 16.15: Gyuszi and the Boys–Gámawill Kft. (–35), 17 óra: Kislak Kft.–Renenszánsz U35 (+35), 17.45: Gámawill Kft.– Gumi-Sziget SE (–35), 18.30: Renenszánsz U35–Öreg Honvéd Vendéglő O’Neill (+35), 19.15: Gumi-Sziget SE– Gyuszi and the Boys (–35), 20 óra: Kislak Kft.–Ficak (+35).



I. szegedi amatőr klubcsapatok kupája, Etelka sori sportcsarnok, szombat, B csoport, 9 óra: UTC–Kiskundorozsma, 9.30: Komlósi Trans Baktó–Kecskés, 10 óra: UTC–Komlósi Trans Baktó, 10.30: Kiskundorozsma–Kecskés, 11 óra: UTC– Kecskés, 11.30: Kiskundorozsma–Komlósi Trans Baktó. A csoport, 12 óra: SZVSE–Szőreg, 12.30: Móraváros–Gyálarét, 13 óra: SZVSE–Móraváros, 13.30: Szőreg–Gyálarét, 14 óra: SZVSE–Gyálarét, 14.30: Szőreg–Móraváros. C csoport, 15 óra: FK 1899 Szeged–St. Mihály FC, 15.30: Pázsit–SZVSE II., 16 óra: FK 1899 Szeged–Pázsit, 16.30: St. Mihály–SZVSE II., 17 óra: FK 1899 Szeged–SZVSE II., 17.30: St. Mihály–Pázsit.



Női torna, Etelka sor, vasárnap, A csoport, 9 óra: St. Mihály FC–SZVSE, 9.30: Móraváros–Kistelek, 10 óra: St. Mihály FC–Móraváros, 10.30: SZVSE–Kistelek, 11 óra: St. Mihály FC–Kistelek, 11.30: SZVSE–Móraváros. B csoport, 12 óra: Balástya–Újszentiván, 12.30: Szent Mihály Kft.–Nagymágocs, 13 óra: Szent Mihály Kft.–Balástya, 13.30: Nagymágocs–Újszentiván, 14 óra: Szent Mihály Kft.–Újszentiván, 14.30: Balástya– Nagymágocs.



Az első játéknap eredményei, +45: Lambda Systeme Kft.–Lanerossi 6–2, Lanerossi–Reneszánsz 3–4, Déliláb– Centrum Hotel Szeged 2–14, Reneszánsz–Lambda Systeme Kft. 5–7, Apátfalvi Öregfiúk–Centrum Hotel Szeged 3–10, Apátfalvi Öregfiúk–Déliláb 7–4; +35: Ficak–Reneszánsz U35 8–6.