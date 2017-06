Teljesen átalakul a szegedi női vízilabdacsapat kerete - Négyen visszavonultak

Miklós Dóra abbahagyja a vízilabdát. Fotó: Vidovics Ferenc

laposan átalakul a Szegedi Vízmű Taylor&Nash Szegedi Egyetem női vízilabdacsapatának játékoskerete a következő szezonra. Az OB I negyedik helyén végzett együttesből többen visszavonulnak, míg vannak, akik más klubban folytatják a pályafutásukat.

Bár a felkészülést csak augusztus elsején kezdi meg a csapat a 2017–2018-as pontvadászatra, az már biztos, hogy megújult gárdával vágnak neki az ősznek. Lengyel Dorottya, Miklós Dóra, Rudics Boglárka és Veréb Alexandra nem folytatja a karrierjét, mind a négyen visszavonulnak.Rajtuk kívül lesznek olyan játékosok is, akik más csapatban folytatják pályafutásukat. Tóth Eszter kapus a BVSC alkalmazásába áll, míg a hírek szerint Gémes Alexa és Bujka Barbara a most alakuló Ferencvárosba igazol, azonban ezt korábban az Eb-győztes center se nem cáfolta, se nem erősítette meg lapunknak.A szegedi együtteshez tavaly nyáron érkező vezető- edző, Molnár Péter marad a posztján, ahogyan a szakmai stáb többi tagja is. Az érkezőkről még nincsenek hivatalos információk, de Tóth Sándor ügyvezető megkeresésünkre elmondta, hogy július első hetében várható nagyobb bejelentés a játékoskeret összetételét illetően.