Teljesítette az első leckét a Metalcom-Szentes férfi vízilabdacsapata a KSI ellen

Metalcom-Szentes–KSI 12–7 (3–1, 2–0, 3–4, 4–2)

E.ON férfi vízilabda OB I, rájátszás a 15–16. helyért, első mérkőzés. Szentes, 200 néző. Vezette: Mucskai, Rubos.

Metalcom-Szentes: GYÖRGY (12 védés) – Szalai, VÖRÖS 4, Van Mil 2, Werner 2, Visnyakov 2, Somogyi 1. Csere: Farkas, Kiss, Reuten, Kókai, Pellei K. 1, Takács 1. Vezetőedző: Pellei Csaba.

KSI: Laposa (3 védés) – TÓTH 3, Horváth, Kardos, Berki, Teleki, Kósa 1. Csere: Bányai (kapus, 2 védés), Bóbis 1, Hevesi, Lévai 1, Baj, Schmölcz, Zerinváry 1. Vezetőedző: Keszthelyi Tibor.

Gól – emberelőnyből: 4/1, ill. 10/3.

Ötméteresből: 1/1, ill. 2/0.

Az egyik csapat második sikeréig tartó párharc állása: 1:0 a Szentes javára.



– Jól kezdtünk – kezdte a meccs értékelését Pellei Csaba, a Szentes mestere – 3–0-val nyitottunk, csak az első negyed utolsó pillanataiban kaptunk gólt, innentől kezdve pedig kézben tartottuk a meccs irányítását.



A Metalcom a KSI ellen csatázik a bennmaradásért, így a nyitótalálkozó – két győzelemig tart a párharc – nagyon fontos volt. Nem volt jó passzban a társaság, a Tatabánya ellen vereséget szenvedtek, padlóra kerültek a játékosok.



– Érződött a srácokon a bizonytalanság, az elmúlt meccs peches veresége. Nem volt könnyű dolgunk, hiszen három játékosom is sérülten játszott. Öröm, hogy végig uraltuk a találkozót, kapusunk, György Dávid remekelt, Vörös Viktor gólerősen játszott. De a többiek is minden dicséretet megérdemelnek.



Szombaton 11 órakor idegenben játszik a Metalcom- Szentes, ha győz, akkor megnyeri a párharcot.



– Jó, hogy a héten csak erre a találkozóra készülhetünk. Ha mindenki rendben lenne, akkor nem is kellene igazán izgulnunk, de így is bízom a játékosaimban, hogy a hétvégén lezárjuk a párharcot – zárta a beszélgetést Pellei.