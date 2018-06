Teljesítették a Tusnád Maratont a vásárhelyiek

Fotó: Bornemissza Péter.

Amiért kiutaztak, azt teljesítette a két vásárhelyi induló. Nagy Viktória és Kis-Jakab Edina is lefutotta a Tusnád Maraton 23 kilométeres távját, a 750 méteres, csak emelkedőből álló szintkülönbséggel is megbirkózott a két futó. Mint azt Nagy Viktória elmondta, nem csak a táv teljesítése miatt lehet boldog, hanem az elért időeredményével is.- Hallottuk az edzőnk szavát, ez rengeteget jelentett, az ő utasítása szerint tudtunk futni. Jó hangulatban telt a verseny, amely alatt nem éreztem nehéz időszakot, köszönhetően a szervezőknek is, akik a legnehezebb szakaszokat igyekeztek valamilyen műsorral könnyíteni. Így például a maraton alatt játszott a Csíkszentsimoni ifjúsági zenekar, ráadásul gyönyörű tájban futhattunk. Maximálisan jól éreztük magunkat - összegzett Nagy Viktória, aki hozzátette: sok magyar vett részt a Tusnád Maratonon, nekik is sikerült találkozniuk a csíkszeredai kapcsolatukkal, mert hogy a futás mellett a székely-magyar kapcsolatokat is szerették volna erősíteni.Kis-Jakab Edina megjegyezte, ez az volt az eddigi leghosszabb verseny, amit teljesített, ezt pedig alaposan nehezítette a már említett 750 méteres szintkülönbség, amelyet teljesíteniük kellett. Ezen segítette át őket edzőjük, Koromné Sinkó Erika, aki kilenc hónapon át készítette fel a lányokat a székelyföldi versenyre.- Egy ilyen maratonon teljesen másképp kell beosztani az erőt, Pénteken ugyan bejártuk a távot autóval, de teljesen más volt. Szegedről és Szentesről is láttunk futókat. Nagyon jó verseny volt, a szervezők mindent megtettek, a nem hivatalos frissítő pontokon is kaptunk vizet - fogalmazott Kis-Jakab Edina, aki azt is elárulta: az útvonal bejárása, valamint a futás alatt is találkoztak egy medvecsaláddal, de szerencsére nem esett bajuk. Azt tanácsolta, hogy aki szeretne elkezdene mozogni, válassza a futást, mert rengeteg élményt kaphat valaki a futás által, sok új barátot szerezhet - ezt tapasztalták meg a Tusnád Maratonon is.