Thékes István a zongoraórán is azt figyelte, hogyan fociznak a többiek

Thékes István Sörös Jenőtől, a Sportújságírók-szövetségének elkökségi tagjától vette át a díjat.

Fotó: Karnok Csaba

Thékes István 1945. január 11-én született Szegeden – nemrég töltötte be 73. életévét. Úszóként és labdarúgóként kezdte pályafutását, pályára lépett az ifjúsági válogatottban, teniszben pedig világbajnok lett szakmáján belül, mégsem sportolóként, hanem sportújságíróként alkotott és alkot igazán maradandót.1971-ben jogászként szerzett diplomát, majd újságíróként kezdett dolgozni a Csongrád Megyei Hírlapnál. 1973-tól 1975-ig a Szegedi Egyetemnek, 1976-tól 1984-ig a Délmagyarországnak írt, 1984 óta a Népsport/Nemzeti Sport munkatársa. Megkapta a Magyar Sportújságírók Szövetségének legrangosabb elismerését, az életműdíjat. Bár a költő, Juhász Gyula, illetve az ismert zeneszerző, Király-König Péter is rokona, a hangjegyek helyett mindig a labda vonzotta.

„Valóban több lehetőség állt előttem, ám amikor a zongoraórán is azt figyeltem az ablakból, hogyan fociznak a többiek, eldőlt a sorsom" – fogalmazott korábban egy lapunknak adott interjújában. Talán ennek köszönhető, hogy továbbra is ott van Szeged legjelentősebb sporteseményein.– Hála istennek három csodálatos unokám van, nagyon mozgékonyak. Sajnos olykor a lakásban kézilabdáznak, nagy nyomokat hagy ez nálunk – jegyezte meg viccesen a díjátadónkon Thékes, mielőtt megköszönte az elismerést. Fia, István, valamint unokái, Anna, Viktor és Vencel is ott voltak, hogy megtapsolják a nagypapa elismerését.Érdekesség vele kapcsolatban, hogy 31 évesen fogott először teniszütőt a kezébe, azóta az újságírók között többszörös korosztályos világ- és Európa-bajnoknak mondhatja magát.