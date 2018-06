Tiszáról Dunára váltott: Vajda Attila új klubban folytatja edzői pályafutását

Komment



Petrovics Kálmán, az NKM Szeged klubigazgatója

– Egykori versenyzőnk arról döntött, hogy Dunaújvárosba megy, és nem arról, hogy nem marad a klubnál. Mi az utánpótlásban tudtunk volna helyet találni, de ő inkább a Dunaferr SE ajánlatát fogadta el. Ott felnőtt, profi versenyzőkkel dolgozhat együtt amellett, hogy fiatalok is lesznek a csoportjukban. A nemzetközi eredményesség csábító, és őszintén mondom, örülünk, hogy helyet talált magának a sportág hazai élmezőnyében.

Dunaújvárosba igazolt. Vajda Attila (balról) és Pető Zsolt szakosztályelnök. Fotó: Zsedrovits Enikő

Az elmúlt hetekben futballozni láthatta, aki a Kisstadionban járt: a 2008-ban olimpiai bajnok kenus, Vajda Attila a Szitapont 35 év feletti együttesében kergette a labdát a Török György 2018. tavaszi kispályás labdarúgó-bajnokságban, sőt elég gólerős is volt. Bizony, az ünnepelt sportoló elmúlt 35 éves, így nem csoda, ha a víz közelségét már nem élversenyzőként, hanem más szempontból keresi és találja meg.Vajda az elmúlt két évben Ázsiában dolgozott, Tajvanon sárkányhajósokkal, kajakosokkal és kenusokkal foglalkozott, majd Japánban egy egyetemen volt edző. Ezúttal Dunaújvárosba igazolt.– A munka mellett tanultam a kultúrát, tájékozódhattam, mégis mire lehet számítani Japánban az olimpián. Nagyon sok tapasztalatot szereztem mind szakmailag, mind emberileg, emellett kínaiul és japánul is tanultam. Miután hazatértem, megkerestem a szövetséget, mondjanak nekem lehetőségeket, hol tudnék elhelyezkedni, illetve milyen korosztályban lehetnék sikeres. Ekkor találkoztam Pető Zsolt szakosztályelnökkel, ő pedig felvázolta, hogy Dunaújvárosban olyan fiatal versenyzők vannak, akiknek van esélyük kijutni az olimpiára. Ezért a tájékoztató versenyen őket figyeltem, majd az első válogatót követően meg is egyeztünk, mert úgy éreztem, ezeknek a srácoknak most van szükségük arra a tudásra, amit mint versenyző és edző elsajátítottam. Elég rövid ideje vagyok itt, de már most elmondom, ezek az ifjak akarják azt, hogy ott legyenek Tokióban, látom bennük a tüzet, az elszántságot, a tudatosságot, ami nélkülözhetetlen a siker érdekében. Az egyesület is szívvel-lélekkel mellettük áll, nem rest hozzátenni a támogatást, ami ehhez szükséges. Szeretném átadni azt a tudást, amit felhalmoztam, és Dunaújvárosban teljes nyitottságot láttam. Pár nap alatt már látványos fejlődéseket tapasztaltam, és ez még csak a kezdet. Nagyon bizakodó vagyok, hogy már az idei vb-n kiváló eredményeket érünk el – mondta dunaújvárosi székfoglalójában Vajda.Vajda Attila az eddigi tréner, Molnár Gergely mellé került társedzőként, mindent együtt végeznek a jövőben.