Tisztesen helytálltak a szegediek a BVSC vendégeként

A szegediek az esélytelenek nyugalmával érkeztek a fővárosba, és a tavaly bajnoki döntőig menetelő zuglóiak már az első negyedben jelezték is: nem lehet meglepetés a meccsen. Debütálás viszont akadt, a vendégek kispadján: a vezetőedzői feladatot immár Lehmann István látta el. A szakembernek volt oka az elégedettségre, hiszen a második, harmadik és negyedik játékrész is szoros lett, sőt, az utolsó nyolcperces szakaszt a Tisza- partiak nyerték.



BVSC–SZTE Taylor&Nash 12–8 (4–1, 4–3, 3–2, 1–2)

Női vízilabda OB I, 14. forduló. Budapest, Szőnyi út, 200 néző. Vezette: Vogel, Bene.

BVSC: Doroszlai (7 védés) – Hertzka 1, Farkas T., LEIMETER 2, Kuna, Máté 2, GYÖNGYÖSSY 2. Csere: UTASSY 3, Farkas K., Takács, Koncz, Kele 1, Varga 1. Vezetőedző: Petrovics Mátyás.

SZTE Taylor&Nash: Hosking (10 védés) – MIHÁLY 3, LENGYEL A. 2, Kádár, Bell, Lengyel Dom. 2, Tóth. Csere: Árkosy, Rácz 1, Pengő, Botka. Vezetőedző: Lehmann István.

Gól – emberelőnyből: 10/3, ill. 6/0.

Ötméteresből: –, ill. 2/1.

Kipontozódott: Pengő, Tóth.



Lehmann István: – Az első negyed után higgadtabban játszottunk, ugrásszerűen javultak a támadásaink és a védekezésünk is. A játék képe alapján ennél szorosabb is lehetett volna a meccs, de így is tisztesen helytálltunk.