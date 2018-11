Tíz érmet szereztek: régiónk úszóklubjai fantasztikusan szerepeltek a rövidpályás ob-n

Fábián Fanni (középen) két számban is magyar bajnok lett, összesen 6 érmet szerzett. Fotó: MÚSZ/Facebook

Az ob Csongrád megyei A döntős helyezései



Nők, 800 m gyors: 5. Vas Luca (Haász SZUE); 100 m vegyes: 8. Ugrai Panna (Hód Úszó SE); 50 m gyors: 6. Szőke Zita (NICS-HSÚVC); 200 m pillangó: 3. Fábián Fanni (Haász SZUE); 400 m vegyes: 1. Fábián Fanni, 7. Vas Luca; 200 m mell: 6. Kerecsen Gerle (NICS-HSÚVC), 8. Zaka Maja (NICS-HSÚVC); 100 m gyors: 8. Szőke Zita; 200 m hát: 5. Ugrai Panna; 1500 m gyors: 4. Vas Luca, 5. Olasz Anna (Haász SZUE); 200 m gyors: 3. Fábián Fanni; 400 m gyors: 1. Fábián Fanni, 5. Vas Luca; 200 m vegyes: 6. Ugrai Panna; 4×100 m gyors: 3. Haász SZUE (Fábián Fanni, Vas Luca, Fábián Bettina, Balla Rebeka), 5. NICS-HSÚVC (Batta Orsolya, Kerecsen Gerle, Forján Anna Bojána, Szőke Zita); 4×100 m vegyes: 4. NICS-HSÚVC (Szabó Orsolya Adél, Kerecsen Gerle, Batta Orsolya, Szőke Zita); 4×50 m gyors: 2. NICS-HSÚVC (Batta Orsolya, Forján Anna Bojána, Kerecsen Gerle, Szőke Zita), 7. Haász SZUE (Fábián Fanni, Vas Luca, Fábián Bettina, Balla Rebeka); 4×50 m vegyes: 2. NICS-HSÚVC (Szabó Orsolya Adél, Dohányos Annamária, Batta Orsolya, Szőke Zita); 4×200 m gyors: 2. Haász SZUE (Fábián Fanni, Fábián Bettina, Vas Luca, Olasz Anna), 7. NICS-HSÚVC (Batta Orsolya, Zaka Maja, Forján Anna Bojána, Kerecsen Gerle). Férfiak, 100 m mell: 1. Szilágyi Csaba (NICS-HSÚVC); 1500 m gyors: 6. Farkas Tamás (Haász SZUE); 50 m mell: 1. Szilágyi Csaba, 7. Szabó Tamás (NICS-HSÚVC); 800 m gyors: 6. Farkas Tamás; 4×50 m vegyes: 7. NICS-HSÚVC (Süli Ákos, Szilágyi Csaba, Pertich Zsombor, Matejdesz Máté); 4×100 m gyors: 7. Haász SZUE (Lőrincz Ádám, Ulrich Botond, Fábián Milán, Sliz Bálint); 4×100 m vegyes: 8. Haász SZUE (Fábián Milán, Sliz Bálint, Ulrich Botond, Szabó Bálint); 4×50 m gyors: 7. Haász SZUE (Ulrich Botond, Sliz Bálint, Fábián Milán, Lőrincz Ádám); 4×200 m gyors: 7. Haász SZUE (Fábián Milán, Ulrich Botond, Sliz Bálint, Szabó Bálint). Mix váltók, 4×50 m vegyes: 4. NICS-HSÚVC (Süli Ákos, Szilágyi Csaba, Batta Orsolya, Szőke Zita); 4×50 m gyors: 5. NICS-HSÚVC (Szilágyi Csaba, Matejdesz Máté, Batta Orsolya, Szőke Zita); 4×100 m vegyes: 4. NICS-HSÚVC (Márki Zalán, Szilágyi Csaba, Batta Orsolya, Szőke Zita); 4×100 m gyors: 4. Haász SZUE (Lőrincz Ádám, Ulrich Botond, Fábián Fanni, Balla Rebeka), 6. NICS-HSÚVC (Pertich Zsombor, Matejdesz Máté, Batta Orsolya, Szőke Zita).

Fantasztikusan szerepeltek a Csongrád megyei úszóklubok a százhalombattai rövidpályás országos bajnokságon: a NICS-HSÚVC ötödik, a Haász SZUE hetedik, a Hód Úszó SE 32. helyen végzett a pontversenyben.– Óriási meglepetés az ötödik hely. A lányok egymást múlták felül, Szilágyi Csaba profizmusa pedig mindenkire jó hatással volt – ecsetelte a siker titkát Bán Sándor, a NICS-HSÚVC vezetőedzője. A vásárhelyieknél Szilágyi Csaba aranyérmes lett 50 és 100 méter mellen. Gyors és vegyes váltóban is ezüstérmes lett az egyesület, Szőke Zita pedig 50 méter gyorson Jakabos Zsuzsannával holtversenyben a legkimagaslóbb részidőt sprintelte. A NICS-HSÚVC 18 A döntős helyezést ért el.A hetedik helyen végzett Haász SZUE vezéregyénisége Fábián Fanni volt, a szegediek mind a hat érmében része volt: két-két aranyat és bronzot szerzett egyéniben, egy-egy ezüstöt és bronzot pedig váltóban. A 4×200 és 4×100 méteres gyorsváltóval álltak dobogóra, de 800 és 1500 méteres gyorsúszásban is remekeltek Vas Luca, Olasz Anna és Farkas Tamás révén. A Haász SZUE 19 A döntős helyezéssel zárta az ob-t.– Pozitív meglepetéseket okoztak a versenyzőink, a sok A döntős szereplés különösen váratlan volt. A fiúk is nőnek fel a felnőttmezőnyhöz, így a jövő szempontjából is bizakodóak lehetünk – nyilatkozta a szegediek vezetőedzője, Gellért Gábor.Minden versenyző és szakember kíváncsian figyelte a Hód Úszó SE reménységét, Ugrai Pannát, akit az ob-t követő gálaesten meg is választottak a 2004-es korosztály idei legjobb leány úszójának. Szép jövő előtt állhat, amit újfent bizonyított a nála idősebbek között: a 14 éves tehetség 200 méter háton az 5. helyet, 200 méter vegyesen a 6. helyet, 100 méter vegyesen pedig a 8. helyet szerezte meg.– A következő egy-két év fontos lehet számára, ekkor robbanhat be jobban a köztudatba, ahogy az utóbbi időben Késely Ajna tette. Nem szabad túlhajtani, vigyázunk rá, de remek versenyző alkat, jó úton halad – mondta tanítványáról a Hód Úszó SE trénere, Ádáni-Kiss Gyula, aki szintén kapott elismerő oklevelet a szövetségtől.