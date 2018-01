Tíz napig a világ legjobbjai Szegeden: már pénteken elkezdődik a BB Mentor-kupa

A szegedi Kiss esélyesként indul az év első versenyén. Fotó: Frank Yvette

Tíz nap. Ilyen hosszúra nyúlik az idei WNBA-NBC nemzetközi teke-világranglistaverseny a BB Mentor-kupáért. Aki követte az eseményeket az elmúlt másfél évtizedben, az arra emlékezhet, hogy január második hetében, kedden vagy szerdán kezdődtek az események, majd a hétvégére kialakult a selejtező végeredménye, illetve a legjobb 16 eldöntötte, ki a legjobb. Ezúttal viszont négy plusznappal bővült az időtartam, azaz már pénteken elkezdődik a viadal, amely jövő vasárnapig tart.

– Nagyon sok olyan versenyző szeretett volna jelentkezni korábban, akik hétköznap nem tudnak eljönni, de a pluszhétvége ebben segít nekik. Illetve a magyar válogatott és a szlovák Podbrezova is ekkor ért rá – nyilatkozta a főszervező, az Alabárdos-Szegedi TE elnöke, Karsai Ferenc. – Így aztán össze tudtunk hozni egy olyan extra programot, amely igazán nézőcsalogató: szombaton ugyanis hármas mérkőzés lesz a Podbrezova, a válogatott és az Alabárdos-Szeged között, és ezek az eredmények számítanak majd bele a selejtező végeredményébe. Hat országból, így hazánk mellett Ausztriából, Szerbiából, Szlovákiából, Horvátországból és Csehországból lesznek itt versenyzők, a világranglista élmezőnye is eljön. Amit sajnálok, hogy Németországból nem érkezik senki, de náluk már bajnoki forduló lesz a hét végén is.