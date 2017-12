Tizedik lett a vb-n a szegedi Nagy Péter

A Szegedi Lelkesedés SK 31 éves emelője szakításban a 183 és a 188 kilóval is gond nélkül megbirkózott, a 192-vel nem bírt. A fogásnemi sorrendben így kilencedik lett. Lökésben is az első két gyakorlata volt sikeres, 219, majd 226 kilón, a 233-ra már nem maradt ereje. Ebben a fogásnemben is kilencedikként végzett, összetettben tizedik lett 414 kilogrammal.



– Kihoztam magamból, amit lehetett. A tizedik hely reális, talán nyolcadik lehettem volna, ha nekem minden összejön, a többiek pedig hibáznak – nyilatkozta Nagy a verseny után. – Az idei legjobbamat értem el lökésben és összetettben. Szakításban a harmadik fogást sajnálom, hogy nem lett meg, itt van egy kis hiányérzetem. Ilyen erős verseny nem is tudom, hogy mikor volt utoljára. A tizedik hely nagyon jónak mondható! Köszönöm mindenkinek a szurkolást és biztatást – tette hozzá. A kategória világbajnoka – címét megvédve – a grúz Lasa Talakadze, a tavalyi riói olimpia aranyérmese lett, aki előbb szakításban 217-ről 220 kilogrammra javította saját világrekordját, majd a második fogásnemben bebiztosította sikerét úgy, hogy a 257 kiló kilökésével összetett világcsúcsát is módosította 473-ról 477 kilogrammra. A vb másik magyar szereplője, Magát Krisztina a nők plusz 90 kilogrammos súlycsoportjában összetettben és a két fogásnemben is nyolcadik lett.



Gyurkovics Ferenc szövetségi kapitány úgy fogalmazott, le a kalappal mindkét magyar emelő előtt. – Peti, és előtte Magát Krisztina is, a helyzetből kihozta a maximumot. Egyfelől a helyezésüknek örülök, másfelől egyértelmű, hogy a két nap nagyon kevés volt az akklimatizálódáshoz. Ráadásul ólomsúlyúakról van szó, nem rájuk méretezték a repülőgép üléseit, a versenyen az izmaik nem úgy működtek, ahogyan kell... – summázott a szakvezető.



Eredmények, férfi plusz 105 kg:



összetett, világbajnok:

Lasa Talakadze (Grúzia) 477 kg (szakítás 220 kg, lökés 257 kg) - világcsúcs

2. Szaeid Alihosszeini (Irán) 454 (203, 251)

3. Behdad Szalimikordasziabi (Irán) 453 (211, 242)

...10. Nagy Péter 414 (188, 226)



szakítás, világbajnok:

Talakadze 220 kg - világcsúcs

2. Szalimikordasziabi 211

3. Alihosszeini 203

...9. Nagy Péter 188



lökés, világbajnok:

Talakadze 257 kg

2. Mart Seim (Észtország) 253

3. Alihosszeini 251

...9. Nagy Péter 226