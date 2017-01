Több doppingellenőrzést szeretne a darts világbajnoka

"Az ötkarikás szereplés nagyszerű lenne. A golf is olimpiai sportág, a darts is az lehetne" - mondta a 27 éves holland játékos, hozzátéve ugyanakkor, hogy a közeljövőben reálisan erre kevés az esély.



"Két világszövetségünk van, ezért ez most még nem működne" - fogalmazott.



Van Gerwen, aki a londoni vb múlt hétfői döntőjében aratott győzelmével pályafutása során másodszor hódította el a világbajnoki címet, azt reméli, hogy a jövőben több lesz a doppingvizsgálat és a vérteszt a darstban. Ahogy elárulta, az előző szezonban őt mindössze ötször vagy hatszor ellenőrizték.



"A biológiai útlevél bevezetésével világossá tennénk, hogy egyre profibbak vagyunk" - mondta a vizsgálatok esetleges kiszélesítésével kapcsolatban.