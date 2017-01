Több ezer Fradi-drukker érkezhet Mórahalomra

A legnépszerűbb magyar klub fiókcsapatának érkezése könnyen lehet, hogy több ezer nézőt vonz majd. Hogy miért?A fradimob.hu honlapon jelent meg egy cikk, amelynek témája a mórahalmi találkozó. Az ultrák szervezésében a vénaszkenner és Kubatov Gábor klubelnök ellen tüntető, az NB I-es csapat meccseire nem járó fradisták már többször is feltűntek a második csapat összecsapásain, így volt ez Csepelen és Pécsett is. Előbbi helyszínen tízezren, utóbbin ötezren zsúfolódtak össze a harmadosztályú együttes stadionjában. Erre Mórahalmon is van esély.