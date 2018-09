Több, mint helytállás: SZVSE-Fradi 0-2

Nem tiltotta meg az álmodozást. Brinszky Adrián (jobbra) mentálisan is próbálja felkészíteni az SZVSE-t a nagy meccsre. Fotó: Frank Yvette

Labdarúgó magyar kupa, 6. forduló. Szeged, SZVSE-pálya, 2800 néző. Vezeti: Antal Péter (Bornemissza, Garai).Pluhár - Kormányos, Vastag, Seres, Nagypál - Csamangó, Pócs D. - Végh, Bilics (Bakos, 87.), Juhász S. (Baka, 69.) - Kelemen (Vitos, 46.).: Brinszky Adrián.Holczer - Lovrencsics G. (Csonka, 83.), Otigba, Blazic, Leandro - Sigér, Szpirovszki, Pertjak, Csernik (Koch, 62.) - Böde, Lanzafame (Finnbogasson, 64.).Sergei Rebrov.Leandro (21.), Finnbogasson (87.).Lovrencsics Gergő le, Csonka András be.megint Finnbogasson... átvétel után mellédurrant.ferencvárosi szabadrúgás, a táv 21 méter - pont, mint az eddigi egyetlen gólnál. És most is Leandro, de a sorfalról most szögletre pattan.cserél az SZVSE: Juhász S. helyére érkezett Baka, majd Finnbogasson vette le mellel a labdát, majd földre tette, és a hosszú sarok mellé lőtte 12 méterről.szép ferencvárosi támadás után Finnbogasson beadását Petrjak okszizta kapura, a labda gyengén gurult a kapus kezébe.Lanzafame befejezte, helyette Finnbogasson.Petrjak egyedül lép ki, ám nem gólt akar lőni, hanem paszolni Lanzafaménak, a labda végül elakad Vastagban.először cserél aFradi: Csernik helyén Koch folytatja.Böde durrantott fölé 10 méterről.Petrjak fejese ment éppen mellé.éles beadás érkezik Fradi részről, ám mindenki felett átmegy, pedig csak egy védő volt az útjában, és legalább négy ferencvárosi.megkezdődött a második félidő. Kelement tapsoltatja meg Brinszky edző azzal, hogy nem a szünetben, hanem a második félidő első percében cseréli le Vitosra.A Fradi végig fölényben volt az első 45 percben, a hazai együttes azonban hősiesen védekezik, így remekül tartja magét a szegedi együttes.Lovrencsics G. a jobb oldalon elrobog, élesen bead, a hosszún érkező Petrjak elől ment Kormányos.ferencvárosi beívelés, éppen csak lemaradnak róla a vendég támadók a hosszún.Leandro rosszul adott haza a labdát, szöglet. Végh beívelését Vastag fejeli mellé.az iram nem nagy, a labda főleg a Fradinál van, kevés a helyzet.Itt a gól:ferencvárosi szabadrúgás a kaputól 21 méterre. Leandro a labda mögött. A labda laposan megy be a kapuba, talán megpattant a sorfalon is, 0-1.a Fradi nyom, de például Lanzafame műeséseit még nem ette meg a bíró, míg Végh nagy fába vágta a fejszét Szpirovszkivel, akinek hátulról nekiszaladt, a vendégjátékos perdig gyorsan helyretette a szegedit.megint Fradi-les.Fradi-gól, de Lanzafame lesen kapta a labdát.a Fradi kezdte a mérkőzést.Kiss Bence, az 50 éve a Fradit legyőző SZVSE győztes góljának szerzője, Kiss Péter unokája végezte el a kezdőrúgást.lassan jönnek a csapatok, kezdődhet a mérkőzés. A fedett lelátó megtelt, a Kossuth Lajos sugárúti állóoldalon a főbejárattól a felezővonalig terjedő szakaszon két-három sorban állnak - közel 3000 a nézőszám.már ünnepel az SZVSE-stadion közel 3000 fős közönsége: Szeged díszpolgára címet kapott Szalai István, Dzsínó, aki világéletében a kék-fekete színeket szolgálta játékosként, másod-, majd vezetőedzőként egyaránt.nem tartalékol a Fradi, azaz elég erős kezdővel áll ki a vendégegyüttes. Ha van hozadéka a hétvégi magyarkupa-fordulónak, akkor ez mindenképpen az, hiszen nem kell hétköznap utazni, és a meghatátozó játékosokat pihentetni.Eljött a nagy nap, amit a Csongrád megyei és szegedi futballdrukkerek a sorsolás pillanata óta vártak: Szegedre érkezik a Ferencváros. A 29-szeres magyar bajnok és 23-szoros kupagyőztes zöld-fehér együttes vendégjátéka tartja lázban a futballkedvelőket. Az SZVSE labdarúgói most irigyelt személyek, hiszen akár olyan válogatott futballisták ellen játszhatnak, mint Böde Dániel vagy Varga Roland. Kérdés persze, milyen csapatot tesz fel a pályára a Fradi ukrán edzője, Szerhij Rebrov, de bárki is fusson ki a pályára, a nézők és a játékosok bizonyára egy örökre emlékezetes meccsel lesznek gazdagabbak.–Természetesen nincs megtiltva senkinek, hogy álmodozzon, de erre a színvonalra nem tudunk felkészülni. A magunk módján a legtöbbet megtesszük, a heti edzések során inkább mentálisan igyekeztünk felkészíteni a társaságot. Nem tudjuk szimulálni, hogy ez a közeg ösztönzőleg vagy bénítóan hat a játékosokra. A kupameccs mellett a jövő héten ránk váró két bajnokiból kell a legjobban kijönnünk, de úgy nem mehetünk neki a Fradi elleni kupameccsnek, hogy legyünk túl rajta. Ezt meg kell élni! – fogalmazott Brinszky Adrián, az SZVSE edzője.Ma 8 és 12 óra között még lehet állójegyet vásárolni az SZVSE-pályán, közvetlenül a meccs előtt azonban már nem lesz értékesítés. A szervezők kérik, hogy aki teheti, tömegközlekedéssel közelítse meg a stadiont. Ezt segítheti az is, hogy ma van az autómentes nap, így egy forgalmi engedély felmutatásával két felnőtt plusz három gyermek ingyen utazhat a szegedi tömegközlekedési járműveken. A 15 órakor kezdődő mérkőzést az M4 Sport tévé élőben közvetíti, a delmagyar.hu pedig szöveges közvetítéssel jelentkezik róla.