Több távon is dobogóra állhatott az SZSE

A Szegedi Sárkányhajó Egyesület az előző négy versenyen mindig dobogóra állt 500 és 2000 méteren is, így az utolsó versenyre úgy érkeztek, hogy már biztossá vált, az egyenletes jó teljesítményüknek köszönhetően az év végi összesítésben a második helyen végeznek rövid és hosszú távon, illetve összetettben egyaránt.

Ennek ellenére igyekeztek a legjobb formájukat hozni a szegediek, de 200 méteren nem rajtoltak túl jól, és így az ESMTK mögött 14 századmásodperccel lemaradva harmadikok lettek, majd 2000 méteren szintén kevéssel az ESMTK mögött ugyancsak a harmadik helyen értek be. Idén először mindkét táv és az összetett első három helyezettje is ugyanaz a csapat lett: a bajnokságot a Römi KKSK nyerte a Szeged és az ESMTK előtt. A másik szegedi csapat, a HidraGén összesítésben a hatodik helyen végzett.