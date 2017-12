Több versenyen is eredményesen szerepeltek a szegedi harcosok

A 13. XIII. Brazilian Jiu Jitsu Hungarian Open egyben a nemzetközi sorozat egyik európai állomása is volt, és 20 ország több mint 250 versenyzője vett részt rajta. A viadalon Bertalan Dezső két ezüstérmet szerzett, Bacsó Márió első lett.



Idén már ötödik alkalommal rendezték meg a BOK csarnokban a TEK budo- és küzdősportgáláját. A nevezők öt számban (WAKO K1, WKF karate, knock down kyokushin karate, cselgáncs, grappling) indulhattak. Grapplingben közel 100 sportoló 140 nevezést adott le, a mezőnyben a Szegedi Küzdő- sport Klubot öten képviselték. Közülük Laczkó Balázs (Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság) három arany-

és egy ezüst-, Bartus Ferenc (Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság) egy ezüst-, míg Deák András (Magyar Honvédség 5. számú lövészdandár, Szeged) egy ezüst- és egy bronzérmet szerzett.



A szegedi klub által rendezett global grappling bajnokságon szintén több kiváló eredmény is született.

Eredmények, 13. Brazilian Jiu Jitsu Hungarian Open, Budapest, UTE-terem, felnőttek, no gi, +95 kg: 1. Bacsó Márió; veteránok, gi, fehér öv, +100 kg: 2. Bertalan Dezső; no gi, +95 kg: 2. Bertalan D.



Szeged, global grappling, gi, fel- nőttek, 100 kg: 2. Vörös Péter. Szenior II., 92 kg: 1. Deák András. Gi grappling, kezdők, 92 kg: 1. Deák A., 2. Greguss Zoltán, +100 kg: 1. Bertalan Dezső. No gi grappling, felnőttek, 92 kg: 1. Vörös P., 100 kg: 1. Péter Norbert. Szenior I., 92 kg: 2. Rimovszky Szabolcs, 3. Deák A. No gi grappling, kezdők, 92 kg: 2. Greguss Z., +100 kg: 1. Pocsai Róbert. Cage grappling, nők, összevont: 2. Lenhardt Lívia; férfiak, 95 kg: 2. Péter N., 3. Deák A. Kesztyűs expert, férfiak, +100 kg: 2. Pocsai R.