,,Több volt bennem" - Olasz Anna 11. az Eb-n

– Csalódott vagyok, több volt bennem – így kezdte telefonbeszélgetésünket Olasz Anna a nyílt vízi Európa-bajnokság 10 kilométeres versenye után, pedig korábban örömteli nyilatkozatban reménykedtünk. A Haász SZUE olimpikonja ugyanis korábban elmondta: jó formában érzi magát, az edzések is remekül mentek, és egyértelműen éremre hajt. Mint kiderült: a szegedi klasszis ugyanezzel a céllal ugrott a Loch Lomond vizébe, a rajtnál is érezte, hogy reális cél a dobogó, az első hat közé pedig biztosan bejuthat.



Aztán jött a meglepő állás féltávnál: ekkor Olasz Annának már 75 másodperces lemaradása volt az élen álló, és rajt-cél győzelmet arató olimpiai bajnok, Sharon van Rouwendaal mögött. Egy négyes boly volt elöl, őket követte egy ötös boly, majd a többiek – köztük a magyarokkal –, komoly hátrányt összeszedve. Mint kiderült, Olasz ekkor már tudta: hibát követett el.



– Az elején az élboly tempót váltott, és nagyon gyorsan leszakadt. Nem figyeltem kellően előre, és beszorultam a lemaradók közé. Ha időben észreveszem a ritmusváltást, tovább úszhattam volna a céljaim felé – véli Olasz Anna, aki nagyon szomorúan nyilatkozott, de hozzátette: megpróbálja összeszedni magát a vasárnapi 25 kilométeres futamra, amelyen szintén éremesélyesként indul.



A másik döntő faktor a neoprén ruha volt, amelyet Olasz Anna egy alkalommal tudott kipróbálni, a setubali világkupán. Az Eb-n még hidegebb vízben kellett kipróbálni, és összességében rossz a tapasztalat.



– Osztom Sömenek Onon Kata véleményét, én sem szeretnék többé ilyen ruhában úszni. Furcsán reagál erre a szervezet, hiszen a fejem fázott, a testemről viszont szakadt a víz. A legrosszabb, hogy ebben a ruhában nem éreztem annyira a tempót, és emiatt a fáradtság is egyik pillanatról a másikra tört rám. Más testfelépítésű embereknek beválik, Rasovszky Kristófnak például kifejezetten jól jön a neoprén. Örülök, hogy a jövő évi vb-t várhatóan nem ilyen ruhában kell teljesíteni – összegezte tapasztalatait Olasz Anna.



A 10 kilométeres futam nagy részében tehát Olasz Anna nem tudott az élmezőnnyel úszni, a hajrában pedig a 10. helyért volt versenyben. Az utolsó 50 méteren a spanyol Ruiz Bravóval harcolt, riválisa 6 tizedmásodperccel előzte meg. Olasz Anna így a 11. helyen zárt – Sömenek Onon Kata 18., a szegedi nevelésű Novoszáth Melinda pedig 20. lett –, vasárnap 10 órakor a 25 kilométeres távon próbál érmet szerezni.



A leghosszabb verseny kapcsán az eddigi tapasztalatok, a várható esős időjárás és az alacsony vízhőmérséklet miatt a szervezők azt fontolgatják, hogy lerövidítik a távot. A Haász SZUE vezetőedzője, egyben a nyílt vízi szakág szövetségi kapitánya, Gellért Gábor információ szerint ez 17 vagy 18 kilométeres futamot jelenthet, de döntés később várható. A szakember Olasz Anna versenye kapcsán elmondta: sajnálja tanítványa hibáját, ami végzetesnek bizonyult, és azért bosszantó, mert ha időben észreveszi a ritmusváltást, nem lett volna gond, biztos benne, hogy Anna tudta volna tartani a tempót.



A férfiak versenyén Rasovszky Kristóf ezüstérmet szerzett, a Balaton Úszó Klub sportolója – aki szerdán aranyérmes volt 5 km-en – jó tempóban úszott, a táv második felében szinte végig az élen haladt, sőt, a hajráig növelte a különbséget. A legvégén azonban az olimpiai, világ-, illetve Európa-bajnoki címvédő holland Ferry Weertman felzárkózott rá, és a két úszó ránézésre egyszerre csapott célba. A célfotó alapján bizonyossá vált, hogy hiába volt valamivel előrébb a veszprémi úszó, nagy riválisa csapott egy „leheletnyivel" előbb a táblára, így megvédte címét. Székelyi Dániel 14. lett, Huszti Dávid betegség miatt nem állhatott rajthoz.