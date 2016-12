Török Béla: ,˝Ha mind meglesz, akkor köszi!˝

Madárpók

Hagyomány

A nem mindennapi levél Jézuskának.

Karácsony előtt sok kisgyerek ül asztalhoz, és ír levelet a Jézuskának, hogy milyen ajándékot szeretne kapni. A kívánságlista legtöbbször hosszú, azok a játékok szerepelnek rajta, amelyek a legnagyobb vágyuk, álmuk.A szegedi születésű vízilabdás, Török Béla a napokban közösségi oldalán megosztotta az egyik ilyen levelét, amit még kisgyerekként írt. A BVSC jelenlegi játékosával idéztük fel a régmúltat.– Több barátom is jelezte – kezdte a beszélgetést a vízilabdás famíliából származó Török Béla –, hogy jót mosolyogtak a levélen. Számomra rejtély, hogy miért kértem madárpókot, mert mind a mai napig rettegek minden póktól. Sokat gondolkodtam ezen, de nem tudtam megfejteni. A madarak sem tartoznak a kedvenc állataim közé, így ezt a kérést sem értettem. Az biztos, hogy a Jézuska nem hozta meg őket.A Török család közösen ünnepli a karácsonyt. A szokáson nem változtattak, 24- én a nagymamánál találkoznak.– Ebédre megyünk – folytatta a válogatott játékos –, előtte azonban fokhagymát, diót és almát eszünk mézzel. A néphagyomány szerint aki ezt eszi, az egészséges, szép és gazdag lesz egész évben. Nagymamám levesét esszük, húst ekkor még nem fogyasztunk. A szentestét már mindenki a saját családja körében ünnepli.

Zseniális a levél befejezése: „Ha mind meglesz, akkor köszi!"

Tervezés

A listán szerepelt egy vízilabdás könyv is. Már kisgyerekként komolyan vette a sportágat.– Mindenki tudta, hogy ha labdát kapok karácsonyra, annak nagyon örülök. Egy volt a lényeg, hogy pattogjon, mert nálam minden a labda körül forgott. Azt tudom, hogy a könyvet megkaptam.– Tényleg az, én is jót nevettem rajta. Nem kaptam meg mindent, de én minden ajándéknak örültem.Béla jelenleg a fővárosban játszik, az ünnepeket azonban Szegeden tölti.– Az életemben nagy változás történt – zárta a beszélgetést a vízilabdás –, hiszen menyasszonyom lett, így most már Helgáék családjával is együtt töltjük az ünnepeket, az időbeosztás komoly tervezést követel, de megoldjuk, hogy ott legyünk mindenhol. Az biztos, hogy ez a kis történet előkerül, és szerintem a többiek is mesélnek majd a gyerekkori kívánságlistáról.