Török Béla: Tudatosan fejlesztem magam, hogy a hazai rendezésű világbajnokságra már az én nevem is ott legyen a pakliban

A magyar férfi vízilabda-válogatott új szövetségi kapitányaként Märcz Tamás meghívta Török Bélát a nemzeti csapat keretébe. Ismeri a szegedi születésű és nevelésű játékos képességeit, hiszen a BVSC-nél együtt dolgoztak. A 26 éves pólós élt a lehetőséggel: a XI. Volvo-kupán jól szerepelt, ki is vette a részét a horvátok elleni fordításból. A válogatottsága nem volt előzmény nélküli.



– Tavaly ilyenkor láttam, hogy az olimpiai csapatba már nincs esélyem bekerülni, de akkor megfogadtam: tudatosan fejlesztem magam, hogy a hazai rendezésű világbajnokságra már az én nevem is ott legyen a pakliban, bárki is lesz a szövetségi kapitány – árulta el Török Béla.



Sikerült, az első lépést meg- tette a vb-szereplés felé, és egyelőre csak ez lebeg a szeme előtt. És persze az, hogy a BVSC többek között a ContiTech Szeged Diapolo dolgát is megnehezítse az OB I-ben.



– Remélem, a szegediek ezt megértik – mondta mosolyogva. – A BVSC-nél nagyon jól érzem magam, a klub segítsége nélkül nem jöhetett volna össze a válogatottság. Persze egyszer jó lenne még Szegeden is játszani, szívesen visszatérnék, de egyelőre ez még nincs tervben – válaszolta érdeklődésünkre Török Béla.