Történelem! Megvan a bronz! Körmend-Naturtex-SZTE-Szedeák 66-72

Férfi kosárlabda magyar kupa, nyolcas döntő, bronzmérkőzés. Győr, 1000 néző. Vezette: Györffy, Jakab, Boros.: PETTY 20/6, Smith 9, Ferencz 10/6, Allen 18/3, CSORVÁSI 9.: Németh Á.: Gasper Potocnik.: Boltics 9, LILOV 23/18, CSIRICS 21/9, Juhos 4, SULOVICS 13/3.: Wirth 2, Révész.: Nikola Lazics.: Boltics (38.).A statisztika.

A lelátó semleges része inkább a szegedieknek szurkol, ennek hangot is adnak. Allen triplája után a 31. percben először vezet a Körmend 52-51., dupla 52-53. Egy Allen-büntető, majd Petty 55-53. Lazics kér időt, hét perc van hátra. Petty büntetője 56-53., majd Ferencz dob hármast 59-56.kiegyenlít 59-59. Csorvási Milán küzdött nagyot ezért a kosárért 61-59. Öt perc van hátra. Lilov harcol ki egy támadófaultot Allen ellen. Csirics hármasa lejön sajnos. Boltics, Csirics és Juhos is négy hibával játszik.triplájával vezet a Szedeák 61-62.hármasa is bent, ez az! Körmendi időkérés 61-65-nél, 3 perc 13 másodperc van hátra. Boltics faultol egy körmendi tripla közben, kár volt, mert így kipontozódott, és három büntető következik. Mindet bedobja Smith 64-65. Jó a tripla! 64-68. Miénk a labda, két perc van hátra! Csorvási 66-68. Ferencz faultol, emiattkosarát nem adják meg. A büntetők viszont bent 66-70. Sulovics labdát szerez!ütnek oda. Jók a büntetők, időkérés 66-72. Nagyon közel van a bronz! 43 másodperc van hátra. Újabb labdaszerzés! Megvan! Megvan a kupabronz! 66-72 a vége! Lilov a meccs legjobbja!Remekhorogdobása 30-37. Petty büntetőzhet, mindhármat bdobja 33-37. Boltics dobása rossz, de leszedi a lepattanót.33-39.is betalál, nyolc pontra hízik a különbség 33-41. Tizenhárom pontnál jár a szegedi csapatkapitány. Smith 35-41. A negyed felénél lejön Juhos hármasa, Allen viszont betalál 37-41.nincs ember, ezeket ő be szokta dobni, most is 37-43.! Remek a hármas! 39-46. Wirth száll be Juhos helyére. Smith, továbbra is szoros a meccs 42-46. Allen befordul, bedobja 44-46.nagyot játszik! Ez a tripla is jó! 44-49.kosara is remek, négy méterről próbálkozott egy horoggal, jó is lett 44-51. Körmendi időkérés. Petty 47-51. Ferencz marad töküresen 49-51. Vége a negyednek.A félidei statisztika.Folytatjuk.nyit egy kosárral, a palánk alól tette be 8-22. Allen pontjaival lett 11-22. Megint, beperdül a dobása 11-24. Ferencz Csaba szinte mindenhonnan bedobja a hármast, most ezt mutatta be 14-24. Na perszeis jó egy triplára 14-27. Megrázza magát Allen, két kosarával 18-27. Szegedi időkérés.is betalál, az első kosara a kupa nyolcas döntőjében 18-29. Jön a tripla, majd Petty kosarával 20-32. Petty, ez is hármat ér 23-32. Wirthre fújnak lépéshibát, le is cseréli Bolticsra Lazics edző.egyik büntetője bent, közte tíz 23-33. Körmendi kosarakkal egyből szoros lett 28-33. Időt kér a Szedeák. Juhos hármasa lejön.és Csirics összjátéka után előbbi eredményes 28-35. Petty kosara után 30-35 a félidő.az első kosár, ráadásul Juhos is ott van a kezdőben, ezek jó hírek.kosarával már 0-4. Csorvási Miláné az első körmendi kosár 2-4.újabb dobása is bent, három és fél perc telt el 2-6.dobása után körmendi időkérés 2-8. Újra, a büntetőivel 2-10. Boltics passzol,közelről fejezte be 4-12.kosara után újabb körmendi időkérés 4-14. Közte tíz, eddig remek. Az első tripla isjön! 6-17.a sarokból, jó a tripla 6-20. Előbb Wirth, majd Révész száll be csereként a Szegedbe. Wirth estében szerez labdát, bravó. Csorvási talált be 8-20. Ez az első negyed vége.bemutatták a szegedieket, majd a Körmendet is. Indulhat a bronzmeccs! Az ellenfélnél egyébként ott van az a Csorvási Milán, aki szép éveket töltött el a Szedeáknál is.melegítenek a csapatok, mindjárt kezdünk. Őrületes hangulat nem lesz a lelátón, de párszáz néző már megérkezett a győri helyszínre. Bán Tibor mozgása a comsérülése ellenére elég biztató, lehet, hogy tud játszani majd valamennyit.

Fotó: bb1.hu

véget ért a második számú magyar kupasorozat, a Hepp-kupa fináléja, ahol a Tehetséges Fiatalok nyert a Vasas Akadémia ellen. Mostmár a Szedeák következik.az előzetes hírekkel ellentétben az M4 Sport mégsem közvetíti élőben a meccset, online stream viszont lesz, ezen lehet követni az összecsapást.megérkezett a csarnokba a csapat. Juhos mindenképpen átöltözik, bemelegít, ott dől majd el, tud-e játszani. A Körmendnél sincs sokkal jobb helyzet, a vasi csapat szintén ezer sebből vérzik. Meglátjuk, ki bírja jobban a bronzcsatát!hangolódjunk egy kicsit: így szurkolt tegnap Ivan Lilov kislánya a szegedi csapatnak és az apukájának. Hajrá, Szedeák!

A Zsíros Tibor férfi kosárlabda magyar kupa menetrendje,

negyeddöntők:

Naturtex-SZTE-Szedeák–Pécs 81–74 (18–21, 15–16, 19–11, 29–26)

Szolnok–Kaposvár 93–79 (23–18, 21–17, 21–26, 13–17, 15–1) – hosszabbítás után

Zalaegerszeg–Alba Fehérvár 73–98 (23–22, 10–22, 23–31, 17–23)

Falco–Körmend 66–83 (8–17, 16–21, 21–19, 21–26)



Elődöntők:

Szedeák–Szolnok 58–71 (18–27, 9–24, 22–5, 9–15)

Alba Fehérvár–Körmend 91–68 (25–22, 14–12, 26–19, 26–15)



Szombat,

bronzmeccs, 17.30: Szedeák–Körmend

döntő, 20: Szolnok–Alba Fehérvár

a csapat programja ma is a szokásos volt, reggeli, videózás, ebéd, jelenleg pedig a csendes pihenő zajlik. 15.45-kor indulunk a csarnokba, ahol 17.30-kor kezdődik a bronzmérkőzés. Rossz hír, hogy Juhos Levente alig tudott felkelni az ágyból reggel, erősen húzta a lábát, amely a tegnapi meccsen sérült meg. Ha ez egy sima bajnoki lenne, valószínűleg pihenne, ám mivel ennyire fontos a mecs, biztosan megpróbálkozik majd a játékkal. Ja, a mai ellenfél a Körmend, amely tavaly megnyerte a kupát...