Történelmet írtak, és menők lettek: a Szeged Bats négy egykori alapítója is részese volt a Three Nations Cup-sikernek

Makón debütál a megye csapata



Első hazai nagypályás mérkőzését rendezi Csongrád megye egyetlen amerikaifutball-csapata, a CFS Guardians: szombaton 15 órától a VSD Rangers ellen játszik Makón, az Erdei Ferenc téri sporttelep Fű2 pályáján.

A belépés ingyenes.

Az amerikai futball egyik első magyar fellegvára, a Szeged Bats már rég megszűnt, de abból az egyesületből azóta is meghatározó játékosok kerültek ki, mint például a több nyugat-európai élklubot is megjárt Menczel Dániel, vagy a hazai bajnokság (HFL) legjobbjának is választott Németh Márton, de a Bats-alapítók közül még utóbbi testvére, Németh Bence, illetve Kispál Gábor is részese volt a történelmi sikernek: vasárnap a Three Nations Cup budapesti döntőjében 23–15-re nyertünk a csehek ellen, elhódítva első trófeánkat. Sőt, a Németh testvérek Szegeden élő édesapja, a „kolompos főszurkoló", Németh Gyula sem maradhatott ki a fantasztikus hangulatú meccsből. Az MTK otthonánál, az Új Hidegkuti Nándor Stadionnál ki kellett tenni „az összes jegy elkelt" táblát, 5200 néző szurkolta végig a várva várt finálét.– Szoros, szórakoztató meccs volt, hihetetlenül jó hangulattal – kezdte élménybeszámolóját Menczel Dániel. – Ötszáz és ezerfős szurkolótáborokhoz vagyunk szokva a bajnokikon, szóval a megtelt aréna más, de ehhez is kezdünk hozzászokni, hiszen itt rendezték a bajnoki döntőket is az elmúlt években. A betonfal ad egyfajta katlanhangulatot, beszorul a hang, ami nagyon jól jön, ha zavarni kell az ellenfél támadóit. A hozzáértő közönségünk ezt megtette, amikor védekeztünk, óriási zaj volt. A körítés is profi, a kivetítők, a hang- és fénytechnikák Nyugat-Európában is megállták volna a helyüket.A gyepről nem is beszélve, légióskodásom alatt is ritka volt az ilyen jó minőségű pálya – mondta Menczel, aki a magyar válogatott négy kapitányának egyike volt a derbin.Nagy kérdés, hogy az amerikai futball hazai rajongótábora, amelyet már szubkultúraként is emlegetnek itthon, meddig gyarapodhat.– A marketingen múlik sok minden. Lengyelország később kezdett a projektbe, de már megelőzött minket, most indul a második bajnoksága. Hazánk mellett Románia, Ausztria és Ukrajna is jól áll a sportágban a környéken, akár egy közép-európai liga is összejöhetne. Az igény mindenképp megvan több ilyen meccsre. Ez egy kiváló családbarát rendezvény, sok ismerős arccal, közösségi élménnyel, amely kezd nagyon menő lenni. Az ilyen meccsek vagy Super Bowlok alkalmával olyan emberek is tartanak tematikus bulikat, akik a szabályokat is alig ismerik. De ezzel nincs is semmi baj, sőt. Kezdenek olyan sikkes események lenni a sportág fontosabb meccsei, mint mondjuk a halloween – vélekedik Menczel, aki a bajnoki elődöntőig menetelt a Nyíregyháza Tigers együttesével, most pedig új csapatot keres.A mérkőzés sportszakmai oldalát is kiveséztük, ebben Németh Márton volt segítségünkre.– Agresszívan kezdtünk védekezésben, szoros emberfogásokkal. Sajnos akadtak hibáink ebben a rendszerben és támadásban is, de a győzelem volt a lényeg. Szlovákia ellen 61–0-ra nyertünk, abból a meccsből nem lehetett sokat tanulni, ez a meccs viszont nagyon tanulságos volt. Sikerünk kulcsa a csapategység volt. Minden egyes játékos óriási megtiszteltetésnek érezte, hogy címeres mezben léphet pályára, így a lelkünket is kitettük a győzelemért – fogalmazott Németh Márton, aki 2014-es alapítása óta a Budapest Cowbells játékosa.