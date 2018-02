Történelmi aranyérem: a férfiváltó megszerezte hazánk első téli olimpiai bajnoki címét

Versenykomment



Szabó Krisztián, a Szegedi Korcsolyázó Egyesület vezetőedzője

– Sokan a hajrát emelik ki, de előtte őrült tempót kellett tartani, hogy a végén esély legyen az előzésekre. Kulcsmomentum volt, amikor a kanadai rivális szűken vett egy kanyart, Liu Shaoang ezt ki is használta.

Burján Csaba, Knoch Viktor, Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor, a gyoztes magyar válogatott tagjai a phjongcshangi téli olimpia férfi 5000 méteres váltó rövidpályás gyorskorcsolyaversenyének eredményhirdetésén a Kangnung Jégcsarnokban. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

1896. április 11. után 2018. február 22. is aranybetűkkel került hazánk sporttörténelmébe. A 19. századi dátum Magyarország első nyári olimpiai bajnoki címének időpontja, utóbbi pedig az első téli ötkarikás játékokon szerzett aranyérmünké. Tegnap ugyanis óriási élményben volt részünk: a Liu Shaoang, Liu Shaolin Sándor, Knoch Viktor, Burján Csaba összeállítású négyes a rövidpályás gyorskorcsolyázók 5000 méteres férfi váltóversenyében első helyen végzett, méghozzá olimpiai rekorddal.

Versenykomment



Gellért Ákos, a Naturtex-SZTE-Szedeák támogatója

– Nem volt egyszerű jegyet szerezni a döntőre, de Szabó Krisztián sokat segített, hogy a helyszínen éljük át ezt a győzelmet. Parádés volt a hangulat, reménykedtünk, hogy sikerül érmet szerezni. Életem első téli olimpiáján láthattam az első magyar aranyérmet, ez örök emlék marad.

– Felfoghatatlan! Nyolcévesen nyitott jégpályán kezdtünk korcsolyázni, most meg legyőztük az egész világot – szóltak Burján Csaba örömszavai a finálé után, és sokan hasonlóan éreztek, az emberek alig akarták elhinni, amit láttak: az utolsó váltás előtt a második helyre jöttünk fel, majd Liu Shaolin Sándor másfél körrel a vége előtt élre állt, és meg is tartotta az első helyet. Pedig nem álom volt, éppen ezért ma 11.45-kor érdemes bekapcsolni a tévét, ugyanis ekkor lesz az éremátadás, amit az M4 Sport élőben közvetít.Ugyan nem kap aranyérmet, de megjegyezzük: tartalékként férficsapatunk tagja volt a szegedi származású Oláh Bence is.Ezt megelőzően hat dobogós helyezése volt hazánknak a téli olimpiákon: ezüstérmes volt Kékessy Andrea és Király Ede (páros műkorcsolya, 1948), illetve Regőczy Krisztina és Sallay András (jégtánc, 1980), két-két bronzmedált pedig Rotter Emília és Szollás László (páros műkorcsolya, 1932, 1936), illetve Nagy Marianna és Nagy László (páros műkorcsolya, 1952, 1956) szereztek.

Olimpiai összegzés



Kónya Zsófia, a Szegedi Korcsolyázó Egyesület olimpikonja

– Hihetetlen volt átélni ezt az olimpiát! Néhány éve hallani sem akartam a gyorskorcsolyáról, aztán meggyőztek, hogy folytassam. Örülök, hogy így döntöttem, mert éreztem, most jöhet csak a pályafutásom java, és a lányokkal elért fantasztikus olimpiai negyedik hely is ezt bizonyította. Közvetlenül az olimpia előtt képtelen voltam edzésen tartani a többiek tempóját, hiszen előtte kétszer is elkapott az influenza. Ezért nem indulhattam egyéniben és a váltó elődöntőjében, más oka nincs. A fináléra össze tudtam szedni magam, amit kész csodaként élek meg, pláne, hogy világcsúcsidőn belül értünk be. Gyorséttermi menüre ácsingóztunk a szigorú felkészülés alatt, így sajtburgerrel és sült krumplival ünnepeltünk.