Tóth Attila, a forduló gólvadásza

A hazai siker is meglepetésnek számít, a különbség pedig pláne: a tabella tizedik helyén álló Sándorfalva 7–0-ra verte a hatodik Bordányt a megyei I. osztályban vasárnap. A sándorfalviaknál Tóth Attila a 61. és 73. perc között mesterhármasig jutott, ráadásul a legmagasabb, 10-es osztályzatot érdemelte ki lapunknál.



– A végeredmény valóban meglepő, de nagyon felkészültünk erre a bajnokira – kezdte a támadó. – Az első gólnál a tizenhatoson belül voltam, amikor a hálóba passzoltam. A másodiknál átemeltem a labdát a kapuson, majd befejeltem, a harmadik gólnál pedig észrevettem, hogy kint áll a hálóőr, így tizennyolc méterről íveltem át felette. Önbizalom-növelő volt a meccs, jólesett, szükségem van most minden gólra. Ezúton is köszönöm a játéklehetőséget az edzőmnek – értékelt.



A sándorfalvi nevelésű Tóth 21 esztendős, ez az első mesterhármasa a felnőttek között.



– Fontos győzelem volt, mert közeledik a szezon vége, és nem szeretnénk a kieséssel foglalkozni. Nagy ünneplés a sima siker ellenére sem volt, hiszen hétfőn már mindenki dolgozott, de azért a szokásos közös vacsorát együtt fogyasztottuk el – tette hozzá a szegedi Opel C-Mobil márkaszervizben munkaszervezőként dolgozó labdarúgó.