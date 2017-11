Tóth Attila, a Sándorfalva játékosa a Forduló gólvadásza

A megyei I. osztályú bajnokság legutóbbi fordulójának meglepetését a Sándorfalva szolgáltatta, amely 3–1-re le- győzte a Tiszaszigetet. A háromból két gólt szerzett Tóth Attila (22) – és mivel fontos két találat volt, a sok duplázó közül őt választottuk a forduló gólvadászának.– Azért volt különösen nehéz meccs, mert nem szerepelünk jól – mondta a támadó.– Ám egymásért küzdve játszottunk, jól védekeztünk, és ugyan egy szerencsés találattal a Tiszasziget szerzett vezetést, sikerült fordítanunk.A támadó csapata első és harmadik gólját jegyezte.– A félpályánál szereztem labdát, rávezettem a védőkre, majd egy testcsel után a tizenhatoson belülről emeltem el a kapus mellett – ez volt az első. A másodiknál kontráztunk, elindítottam Hatvani Istvánt, akitől visszakaptam a labdát, és a hosszúba lőttem.A Sándorfalvának ez csak a harmadik sikere volt a 2017–2018-as bajnokságban.– A játék képe sokszor nem azt mutatta, hogy itt a helyünk, ám a szerencse sem volt mindig velünk. Most bizonyítottuk, hogy több van bennünk. Tavaly tizenhat gólig jutottam, ezt most is szeretném elérni. Jó úton járok, már hoztam a tavaly őszi öt találatomat, és még van egy esélyem szaporítani a számát, hiszen szombaton Deszken játszunk – tette hozzá Tóth Attila.