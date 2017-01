Tóth Tímea elnyerte az ovisok szívét

Fél óra alatt a jövő potenciális klasszisainak sorsa is eldőlhet. Ha óvodásként valaki első látásra beleszeret a kézilabdába, a legfontosabb lökést kapja – ki tudja, talán a válogatott felé. Egy olyan kézilabdavárosban, mint Szeged, erre fokozott esély mutatkozik, ezért gondolta úgy a PC-Trade Szeged KKKSE: egykori világklasszis tartsa a bemutatóedzést az óvodásoknak, akiknek képzést indítanak.A világbajnoki ezüstérmes és Bajnokok Ligája-gólkirálynő Tóth Tímea volt a kiválasztott – nem véletlenül. Az Ovi-Foci Közhasznú Alapítványhoz ugyanis Tóth egyszer csak bekopogtatott, és előállt a tervvel: szeretné az óvónőket képezni, hogy a kézilabdát – és ezzel együtt a mozgás örömét – minőségi oktatással szerettessék meg a gyerekekkel.– Váratlanul történt, egyik reggel konkrétan arra ébredtem, hogy ezt szeretném csinálni – mesélt a kezdetekről a szegedi Bonifert Domonkos Általános Iskolában vendégszereplő Tóth Tímea – Szinte napra pontosan négy éve fejeztem be profi pályafutásom, amit nehezen éltem meg. Azt hittem, fel vagyok rá készülve, de tévedtem. Nem tudtam, merre tovább, kerestem az utam, vissza is tértem a kézilabdához, a Göddel NB I/B-s bajnokságot nyertünk. A sport adta meg a lökést erre az útra, és talán az is hatással volt rám, hogy egy óvoda mellett lakunk.El kell nyerni a szívüket – Tóth Tímea szerint ez a kulcs egy ilyen edzésen. Beszámolt róla, hogy egyes helyeken az elején teljesen meg vannak szeppenve a gyerekek, a végén meg a szakember ölébe ülnek. Fél óra alatt ezt nem mindenki tudja elérni, de Tóth bizonyította: ő igen. Hihetetlenül aranyos gyerekek háromszor annyit mozogtak, mint amennyit a gyakorlatok alapján kellett volna, lesték első mesterük minden szavát, végig mosolyogtak, ahogy a tréner is.Ezt a sugárzó örömöt nehéz egy profin viszontlátni, mondjuk meccs közben, de az első lépés ez. Az igazi örömhír pedig, hogy Tóth Tímea az egész országban terjeszti ezt.– Rengeteget utazom, az óvónők munkáját ellenőrizzük is. Jó látni a fejlődésüket, ez is egy kulcs a sikeres jövő felé – mondta Tóth, és bevallotta: szeretné megszerezni a B licences edzői papírt, és egyszer majd utánpótlás-válogatottakkal is foglalkozni.Kiváló kezekben lesznek.Az első lépések. A gyerekek nagyon élvezték az edzést. Fotó: Kuklis István