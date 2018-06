Tovább fejlődnek: évet zárt a Goodwill Pharma Szegedi Vízmű

Hemmert Gábor lett a legjobb az U8-as korosztályban.

Az eseményen Pápai Miklós szakosztály-igazgató jó hírről számolt be: a fejlesztéseknek köszönhetően a következő szezonban már augusztus elejétől jeges edzéseket tarthatnak a szegedi műjégpályán. Az anyaegyesület Tisza Volán SC elnöke, Kővári Árpád szerint ez, azaz a jégidő növelése a legfontosabb szempont.A 2017–2018-as évadban 136 gyerek lépett jégre az egyesület színeiben bajnokin, mellettük többször ennyien tanulták meg az alapokat az iskolákkal közös akció során. A klub 96 meccsen és 31 tornán szerepelt, emellett két Tisza Pakk- kupát saját maga rendezett. Összesen 36 ezer 800 kilométert utaztak a csapatok a szezonban – ez majdnem az Egyenlítő hossza.Díjazták a szezon legjobbjait: az év játékosa az U8-as korosztályban Hemmert Gábor, az U10-esben Rózsa Marcell, az U12-esben Vörös Henrik, az U14-esben Ferró Norbert, az U16-osban Pallós Bertalan, az U18-asban Csanády Zsombor lett, a legjobb kapusnak Hüvös Gábor Bendegúzt választották.A következő évadra is komoly terveik vannak: Algyőn új jégpálya épül, ahol edzései és meccsei is lesznek az egyesületnek. Szeged bekerült a Magyar Jégkorong Szövetség szakmai erőtér programjába, amellyel nemzetközi szinten nyitnak Ausztria felé, emellett pluszforrásokból fejleszthetik a szakmai munkát. Minden korosztályban elindul a klub az U8-astól az U18-asig. A két legkisebben több csapatot is versenyeztetnek, az U18-asoknál pedig a Gepárd Jégkorong Egyesülettel közösen szerepelnek.