Tovább szárnyal a Röszke

A dobogó második fokán töltheti a telet a Csongrád megyei II. osztályban a Röszke SK, amely újoncként kiválóan teljesített az őszi idény során. Harmincegy megszerzett pontjánál csak az őszi bajnok Makó II. szerzett többet, a határmentiek pazar szereplésében nagy szerepet játszott a hazai pályán mutatott teljesítményük, hiszen nyolc mérkőzésen hét győzelem mellett mindössze egyszer veszítettek pontot a röszkeiek. Bár roppant szoros a megyekettő tabellája, a Röszke mindenképpen jó eséllyel pályázik arra, hogy az idény végén is a dobogó valamelyik fokán állhasson, és újoncként éremmel zárhassa a 2017-18-as szezont.- Mindenképpen meglepetés a szereplésünk, előzetesen a nyolcadik-tizedik hely volt a célunk. Az elején össze kellett szoknunk, hat forduló alatt 50%-os teljesítményt nyújtottunk. Megvolt az alapunk, ehhez tudtunk még két-három fiatal, röszkei kötődésű játékost igazolni. Jól sikerült ötvözni a csapatban a fiatalokat és az idősebbeket, és bár eleinte sok gólt kaptunk, később stabilizálódott a játékunk. - összegzett lapunknak Pördi Péter , a Röszke SK vezetőedzője.A tréner a sikeres idény oka kapcsán a jó csapatszellemet emelte ki, hiszen a meccsek után szinte mindig rendeznek összetartást a keret tagjai számára, akik megértették, hogy többet kell nyújtaniuk a magasabb osztályban, ennek megfelelően egymás teljesítményét húzták fel. - Nem lesz könnyű, de oda szeretnénk érni a dobogóra. Tavasszal a legtöbb riválissal idegenben fogunk játszani. Lehet, benne volt az is, hogy nem vettek bennünket elég komolyan a szezon elején, azonban az ősz második felében már látszott, hogy tartottak tőlünk. - tette hozzá Pördi Péter.A csapat keretében eddig egy változás biztos: a St. Mihályhoz távozó Belaidi Ajád helyére cserébe érkezett Babarczi Márk, míg valószínűleg a Röszkében folytatja az FK Szeged kapusa, Nagy Krisztián. A röszkei futballisták január közepén lendültek munkába, és átlagban heti három foglalkozáson vesznek részt a heti egy edzőmérkőzéssel együtt. Az eddig lejátszott felkészülési mérkőzések során a Makó II.-től 2-1-re, míg a Mórahalom II.-től 4-1-re kapott ki a gárda, amely rendre jó edzéslátogatottsággal dolgozik, ez pedig a tavaszi sikereben is nagy szerepet játszhat.