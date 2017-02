Továbbra is jó formában a Szedeák, idegenben nyertek

Férfi kosárlabda NB I A csoport, 19. forduló. Budapest, Gabányi László Sportcsarnok, 500 néző. Vezette: Cziffra, Jakab, Kulcsár.D. Smith 8/6, POLYÁK 14/6, Misek 9/3, Sihota 16/12, POSCIC 12/3.: Kovács Ád., Lakits 6/6, Pápai, Molnár M., Kucsora.: Garai Péter.: BOLTICS 8, LILOV 28/12, CSIRICS 24/15, Juhos 5, Sulovics 10.: Wirth 6/6, Révész 4.: Nikola Lazics.A 19. forduló nyitómérkőzésén fogadta a MAFC a Naturtex-SZTE-Szedeákot. A két csapat ellentétes hangulatban készülhetett a mérkőzésre. A fővárosiak gyenge formát mutattak az utóbbi időben, aminek köszönhetően az edzői stáb visszaállt az eredeti felállásba, és Garai Péter irányította újra a csapatot Jakab Máté helyett. A szegediek ezzel szemben nagy sikert könyvelhettek el a Magyar Kupában, miután meglepetést okozva, sikerült megszerezniük a bronzérmet - írja a bb1.hu Nem hullottak a kosarak a mérkőzés első öt percében, de egyértelműen a szegediek pörögtek jobban. 3-9-et mutatott még csak az eredményjelző, amikor Miseknek sikerült dudaszóra bedobnia egy hármast. Mielőtt túlságosan szoros lett volna az eredmény, a Szedeák részéről Lilov, majd Csirics is betalált, így 8-16-nál először kellett Garai Péternek időt kérnie. A MAFC-nak nem sikerült feljebb kapaszkodnia, sőt mivel a negyed végén még Wirth is betalált távolról, kilencpontos hátrányba került (13-22).A második negyed első két percében kezdtek némi életjelet mutatni a hazaiak. Ezt a szakaszt 9-3-ra nyerték meg, így egészen három pontig sikerült zárkózniuk. A 17. percig kellett várnia a hazai szimpatizánsoknak, hogy először vezessen csapatuk. Ekkor Sihota dobott triplát, 31-30-ra módosítva az eredményt. A Szeged azonban nem esett össze, a félidőben már 17 pontig jutó Lilov kosaraival visszavette a vezetést (34-40). A bolgár hátvéd mellett érdemes még kiemelni Boltics teljesítményét, aki ugyan csak egy büntetőt küldött a helyére, de emellett már 10 gólpassza volt.Misek közelije indította a második félidőt, majd Csirics válaszolt rá távolról. Pontban gazdagabb volt a mérkőzésnek ez a szakasza, de ahogy egyenlítés közelébe kerülhetett volna a budapesti csapat, a Szeged részéről érkezett egy kosár. Sőt, az utolsó percekre teljesen megállt a MAFC támadásban, a csapatjátékot az egyéni erőlködés váltotta fel. A 28. percben Boltics zsákolása után újra tíz volt közte. Erre még sikerült rátenniük egy lapáttal a vendégeknek, így tekintélyesnek mondható, tizenöt pontos előnyük volt a záró etap előtt (50-65).Szinte lehetetlennek tűnt a hazaiak fordítása, amikor a negyedik negyed Wirth és Révész pontjaival indult. Smith ugyan szépített egy hármassal, de Lilov zsákolása demoralizáló volt. Nem adta még fel a hazai csapat, sikerült visszajönnie 62-72-re. Mielőtt túl szoros lett volna a mérkőzés, újra Lilov érkezett egy hármassal. Összességében 7-0-s sorozatot produkált a Szedeák, ezzel el is dőlt a két pont sorsa (67-85). A szegediek ezzel a győzelemmel tovább erősítik a helyüket a középmezőnyben, míg a MAFC december 11. óta nyeretlen.- Gratulálok a játékosaimnak. Jól játszottunk ma, megérdemelten nyertünk. Voltak hibánk természetesen, de jó ritmusban támadtunk és jól védekeztünk. Nagyon fontos volt számunkra ez a győzelem. Most jól állunk, szeretnénk megőrizni ezt a pozíciót. Sok sikert kívánok a MAFC-nak a folytatásban. Biztos vagyok benne, hogy Duvnjakkal jobbak lesznek.