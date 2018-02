Továbbra sem tud Szkopjéban nyerni a MOL-PICK Szeged

– Nagyon jó mérkőzés volt – mondta a lefújást követően Roberto García Parrondo , a Vardar Szkopje női csapatának mestere, a MOL-PICK Szeged egykori játékosa, aki tagja volt a 2014-ben EHF-kupát nyert Tisza-parti csapatnak. „Roberto! Roberto!" – zengte a kékek tábora a meccs végén, így köszöntötte őt a lelkes és hangos magyar szurkolósereg.– Szerettünk Szegeden és Magyarországon élni. Éppen azért, hogy a lányaink ne felejtsenek el magyarul, itt, Szkopjéban egy magyar bébiszittert fogadtunk hozzájuk. Jó itt is, megkedveltük a macedón fővárost. Jó volt most találkozni a régi társakkal, eljött a feleségem, Mamen is, Zubai Szabival, José Sierrával beszélgettünk sokáig. Érdekesség, hogy Parrondo a következő szezontól átveszi a férfi csapat irányítását, Raúl González vezetőedző a Paris SG trénere lesz. Komoly kihívás lesz számára a Vardar irányítása.– Izgalommal várom a feladatot, tisztában vagyok vele, hogy komoly elvárások vannak velünk szemben. Építem az edzői karrierem, többen is távoznak a csapattól, de erősek leszünk, bőven maradnak olyan játékosaink, akikkel komoly eredményt érhetünk el. Magyarország? Ha egyszer kapok onnan ajánlatot, akkor szívesen visszatérek.A MOL-PICK Szeged játékosai szomorúak voltak a meccs után, de most is többen együtt maradtak, a Russia Hotel éttermében beszélgettek, elemezték a meccset. Simán benne volt a szegedi bravúr, éppen ezért kockáztatott is a PICK, hiszen kétgólos hátránynál lehozta kapusát, hét játékossal támadott, ami nem jött be, mert a mezőny legjobbja, Gyibirov labdákat szerzett. Minden vereségből lehet tanulni. Most leginkább azt, hogy ilyen kiélezett helyzetben milyen fontos a koncentráció, a pontosság.A csapat Szkopjéból Bécsbe repült, onnan Egerbe utazott, ahol ma este 18 órakor a K&H férfi kézilabdaligában lép pályára. A meccsről a delmagyar.hu szöveges online tudósítással számol majd be.