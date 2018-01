Ismételjünk! Legutóbb Szentesen járt Csongrád megyében a férfiválogatott, akkor ki is szurkoltuk a győzelmet. Fotó: Vidovics Ferenc.

Ha valaki élőben jobban szereti a meccseket, és nem foglalt helyet a férfiválogatott hódmezővásárhelyi világliga-rangadójára - amelyre már minden jegy rég elkelt - Szegeden és Szentesen is el lehet menni egy derbire. Nagyjából így foglalható össze a mai tripla pólóélmény, hiszen a sportcsatorna 18 órától élőben adja a Hungerit-Szentesi VK női együttesének idei első hazai bajnokiját, a BVSC elleni találkozó után pedig a férfiak következnek, hiszen nemzeti csapatunk Hódmezővásárhelyen, a Gyarmati Dezső Sportuszodában fogadja Spanyolország válogatottját.

– Öröm lesz újra itthon játszani, egy nagyon ütőképes és összeszokott együttes ellen vívunk majd sorsdöntő összecsapást – kezdte utóbbi találkozó beharangozóját Märcz Tamás szövetségi kapitány. – Mi fiatalok is vagyunk, de rutinosak is. Hosszú idő után újra három balkezes van a magyar keretben, ez veszélyesebbé tesz minket, amire a spanyolok ellen nagy szükség lesz. A balkezesek védekezésben sem jelentenek hátrányt: Vámos Márton óriásit fejlődött az utóbbi években, Zalánki Gergő védőmunkája is egyre agilisabb, és Vadovics Viktor védekezéséről is mindig jót mondtak edzői, Horkai György és Sike József, és magam is úgy láttam, nem lehet rá panasz – nyilatkozta a waterpolo.hu oldalnak.A női vízilabda OB I-ben egy könnyed és egy nehéz gyakorlat következik. A Taylor&Nash Szegedi Egyetem számára nem szabad, hogy gondot okozzon a pont nélkül utolsó helyen álló Honvéd magabiztos legyőzése, így aki felszabadult játékot akar látni, a SZUE-ban 18.30-tól megteheti. Aki pedig egy meglepetésben reménykedik, annak a Kurca-parton a helye, hiszen 18 órától a városi sportuszodában a hazaiak előtt 10 ponttal álló BVSC lesz a szentesi lányok ellenfele.