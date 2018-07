Tudatosan erősített a SZEOL SC - Éremért küzdenek az NB III új idényében

Várakozás



Gajág Gergő, a SZEOL SC védője



– Nem sikerült a feljutás a Péccsel, én azonban NB II-ben szerettem volna játszani. Siha Zsolt már korábban is keresett, hogy ha nem jönne össze a másodosztály, akkor számítanának rám. Egy játékos számára fontos

a bizalom, és mivel Szegeden ezt abszolút éreztem, ha már nem NB II, akkor jó szívvel érkeztem vissza a SZEOL-hoz. Talán a legjobb keretünk most van, amióta Szegeden focizok, még ha feljutásról most nem is beszélhetünk, de szeretnénk minél előrébb végezni a bajnokságban.

Nem tervezett edzőmeccsek is alakították a SZEOL SC felkészülési programját, a kék-feketék így a nyáron az Európa-ligában is érdekelt és ott az első selejtezőkört sikerrel vevő szerb Szpartak Szabadka ellen kezdtek, majd a román másodosztályú Ripensia Temesvár elleni meccs is szerepelt a programban.Szükség is volt a találkozókra, hiszen öt új játékos érkezett a SZEOL-hoz. Még ha nem is mindenkinek volt ismeretlen a szegedi közeg, ezek a mérkőzések segítettek abban, hogy az újak mihamarabb beilleszkedjenek az együttesbe.A védelem tengelyébe visszatért a 26 éves Gál Szabolcs, valamint a 24 éves Gajág Gergő, a két játékos még az NB II-ben együtt is játszott a szegedi színekben. A 21 éves, kaposvári nevelésű Kozics Barnabást a Szekszárdtól, a 25 éves Pócs Tamást a Mórahalomtól csábította el a SZEOL, a 22 éves Horváth Péter pedig a harmadosztály Nyugati csoportjában szereplő Pénzügyőrtől csatlakozott Siha Zsolt együtteséhez.Három távozója is akad a gárdának, közülük Makszimovics Nikola a legérzékenyebb veszteség. A szegedi színekben három év alatt 27 gólt szerző támadó az NB II-es Ceglédhez, Kormányos Kolos a Szegedi VSE-hez, míg Benkő Jakab az FK 1899 Szegedhez igazolt.– Sikerült azokat szerződtetnünk, akiket szerettünk volna, emellett posztra is tudtunk igazolni. Gált és Gajágot nem kell bemutatni, a tavaszunk bizonyította, hogy stabilabb védekezésre van szükségünk, ők ebben segíthetnek nekünk. Kozics Barnabást régóta figyeltük, nem volt ilyen típusú játékos a keretben, érkezésével remélhetőleg a támadó pontrúgásoknál is hatékonyabbak leszünk. Horváth Péter pótolhatja Makszimovics Nikolát, egy lendületes, ballábas játékost igazoltunk a személyében. Pócs Tamás szintén nem először került a látókörünkbe, egy nagyon jó mentalitású, több poszton is bevethető futballistával bővült a keretünk. Más típusú SZEOL lesz a pályán az ősszel, mint amit az előző idényben láthattak a szurkolók – mutatta be röviden az új igazolásokat Siha Zsolt, a SZEOL SC edzője.Tavasszal a SZEOL eredményessége elmaradt az őszitől, és több olyan mérkőzést sem tudott megnyerni az együttes, amelyre reális esélye lett volna. A kék-feketék edzője ennek kapcsán elmondta, egyben kell vizsgálni az évet ahhoz, hogy teljes képet kapjunk.– Az ősszel sok mérkőzést nyertünk masszív, eredményes kontrajátékunkkal, kevesebb lehetőségünk akadt, de azokat értékesítettük. Tavasszal dominálni próbáltunk, viszont nem voltunk eredményesek: ezt a kettőt kell valahogy összegyúrni – összegzett Siha Zsolt.A SZEOL mestere az augusztus első hétvégéjén rajtoló NB III kapcsán elmondta, az előzőnél is kiegyenlítettebb bajnokságot vár, amely favoritjának a Szeged-Grosics Akadémiát tartja.– Meglepetés lenne, ha nem aratna rajt-cél győzelmet a Szeged-Grosics, amely megtartotta NB II-es kulcsembereit. Mi szeretnénk előrelépni a tavalyi eredményünkhöz képest, ha az idény végén egy érmet akasztanának a nyakunkba, akkor már nagyon boldogok lennénk – fogalmazta meg az új idény céljait a SZEOL edzője.A csapat idén is az SZVSE- stadionban rendezi meg hazai mérkőzéseit, az első bajnokin augusztus 5-én, vasárnap 17 órától a Szentlőrincet fogadják Beretka Péterék.