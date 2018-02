Túlteljesített a SZVSE II.

Az előző idényben a negyedik helyen végzett a Szegedi VSE II. a Csongrád megyei III. osztály Tisza-Maros csoportjában, azonban az új évadot már egy osztállyal fentebb kezdhette meg a vasutasok fiókcsapata. Remekül is sikerült az ősz a SZVSE számára, hiszen a megszerzett huszonöt pontjuk a tabella ötödik helyét jelentette számukra, ráadásul mindössze két egységgel gyűjtöttek kevesebbet a harmadik helyen álló Kiszomborhoz képest, de a második Röszke hatpontos előnye sem éppen behozhatatlan.



- Teljesen vegyes az összkép, mert újoncként túlteljesítettük az elvárásokat, hiszen elsősorban egy stabil középcsapat szerettünk volna lenni az osztályban. Mégis van bennem pici hiányérzet, mert több esetben nem sokon múlt az igazi bravúrunk, a Makó II. ellen ugyan kikaptunk 1-0-ra, de három kapufát is szereztünk. - fogalmazott Terjéki Tamás, a SZVSE II. edzője. Hozzátette, a csapat tagjai számára új volt az osztály, a közeg és a ritmus megszokásához szükségük volt egy kis időre, és a kerettagoknak meg kellett érteniük, hogy itt nem lehet elmenni fejben nyaralni, mint a megyei III. osztályban, ahol kevesebb jó csapat volt: itt minden találkozón koncentrálniuk kell.



A második együtteseknél rendre felmerül az a téma, hogy mennyire tudják játékosokkal segíteni az első csapatot, vagy miképp tudják segíteni magasabb osztálybeli csapat szereplését. Terjéki Tamás elmondta, a nyáron játékosok kerültek fel a megyeegyes gárdához, e mellett azoknak a labdarúgóknak rendre játéklehetőséget tudtak biztosítani, akik nem jutottak szóhoz a megyei I. osztályban szereplő gárdánál. - Annyira egyben van a megyekettő, hogy nem merek mondani semmit. Két-három győzelemmel vagy vereséggel sokat lehet bukni vagy emelkedni is, hamar átalakulhat a tabella. - fejtette ki a SZVSE II. edzője.



A csapat keretében várhatóan nem lesz nagyobb változás a téli szünet alatt, február 10-től kezdve viszont a rajtig minden hétvégén edzőmeccs színesíti a programot, a Földeák mellett a Békés megyei I. osztályban szereplő Dévaványával is összecsapnak a vasutasok.