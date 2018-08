Türelmet kér a Csongrád

Bálint Attila képviselheti az állandóságot Csongrádon. Fotó: Karnok Csaba

2018 tavaszán is közel állt ahhoz a Csongrád, hogy megnyerje a megyei I. osztályt, azonban ahogy egy évvel korábban, most is ezüstérem lett a vége. Két év alatt két csalódás, és úgy tűnik, a második után már nehezebb időszak vár az egyesületre, mi- után közel egy kezdőcsapatnyi játékos távozott nyáron. – A játékosok ugyan kezet adtak arra, hogy Csongrádon folytassák a pályafutásukat, de nem így történt. A túlnyomó többség arra nem méltóztatott, hogy szóljon az eligazolásáról. A bajnokságot a csapat bukta el, nem a vezetőség, amit mi ígértünk, azt teljesítettük. Nagyon elkeseredett vagyok a megyei labdarúgás kapcsán, mert a pénz dominál, semmi más nem számít – összegzett Kiss István, a Csongrád-Kunság Aszfalt elnöke.A tavalyi keretből Takács János Szarvasra, a Lőrinc Árpád, Juhász Sándor, Bakos Ádám trió az SZVSE-hez, Kovács Sándor Székkutasra, Tóth Levente Szentesre, Kerepeczki Csaba pedig Pálmonostorára szerződött. Fodor Dániel csapatával feljutott a futsal NB I-be, így felhagy a nagypályás játékkal, Maszlag Tibor pedig munkahelyi elfoglaltságai miatt nem tudja segíteni a csapatot. A maradókból és a klub megyehármas játékosaiból próbálnak Csongrádon egy olyan csapatot építeni, amelyik a középmezőnyben végezhet – ezzel kapcsolatban türelmet is kér a vezetőség a szurkolóktól. A keretet két fiatal érkező teszi teljessé, a kapus Kovács Armand Hódmezővásárhelyről, Köteles Bence pedig Szentesről igazolt Csongrádra. A szakmai munkáért a tavasszal megbízott edzőként dolgozó Keller Mihály felel, aki 2010-ben bajnoki címig vezette a csongrádi együttest.– Köszönjük azoknak, akik itt maradnak, és kiállnak a csapatért. A feltételeink továbbra is adottak, a vezetőséget 17 éve egy baráti társaság alkotja, nem áll meg az élet, bár egy kicsit arcon csapás volt, amit a játékosoktól kaptunk. Bízom benne, hogy egyszer kifizetődik az a stabilitás, amit képviselünk – tette hozzá Kiss István.A klubelnök megjegyezte, szégyenszemre le kellett mondaniuk több edzőmeccset is, pedig erre még nem volt példa elnöksége alatt.