Új alapokra helyezik a futballt Csengelén

Ugyan 26 megszerzett pontjával minden esélye meglenne arra, hogy ismét dobogóra álljon a Csongrád megyei II. osztályban a Csengele KSE, hiszen a második Röszke is csupán öt pontra áll a csapattól, azonban a tavasz egészen másról fog szólni a klubnál. A klub a folytatásban a helyi, főképp fiatal futballistákra épít, és függetlenül attól, hogy a pályán kivívja-e azt, hogy a megyei másodosztályban szerepeljen a következő évben is, mindenképpen a megyei III. osztályban fog játszani a következő szezonban, kiegészülve azokkal a játékosokkal, akik most a megyei IV. osztályban játszanak hétről-hétre - így hat év után búcsúzik a megyekettő mezőnyétől.- Nem várt gyengére sikerült az ősz idényünk, ezért elengedtük a legjobb góllövőinket. Tizenéve nevelünk játékosokat, az ősszel azért indítottunk csapatot a megyenégyben, hogy az ifiből kiöregedő játékosok ne hagyják abba a futballt. Sokan ígérgetnek, amikor ideszerződnek, de rengeteg a probléma, ebből lett elegünk - tért ki az okokra Kun-Szabó Tibor , a Csengele KSE elnöke és egyben edzője. Hozzátette, az utánpótlásuk biztosított, hiszen a teljes Bozsik-programban részt tudnak venni, e mellett pedig csapatuk van az U14-es, az U16-os és az U19-es korosztályban, valamint két női csapata is van a településnek.Gólok sokasága távozott a télen Csengeléről, miután a korábbi többszörös gólkirály, Koncz Miklós a Bács megyei Kiskunfélegyházához, Hegyi Norbert a szintén megyei II. osztályú Mindszenthez igazolt, Jójárt Roland pedig a Kistelekben folytatja pályafutását. Érkező is akadt ugyanakkor a csapatnál, a Csengelében korábban is megfordult egykori válogatott röplabdázó, Mészáros Dömötör újra Csengelén futballozik tavasszal. A jövőben nem csak a csapat, hanem a sporttelep is további változásokon eshet át.- A TAO-támogatásoknak köszönhetően megszépült a sporttelep, de hamarosan egy új öltöző létesítésébe kezdünk. A település maximum megyei II. osztályt bír el, ha a srácok kivívják a feljutást a megyeháromból, akkor megkapják az esélyt. Hosszabb távú terv, hogy a csapat 90%-a csengelei, csak csengelei kötődésű játékosokból álljon. A kapus posztra születni kell, oda valószínűleg igazolnunk kell majd, ha nem marad Cserháti Dániel - fejtette ki Kun-Szabó Tibor.