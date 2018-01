Új fejezetet írna a történelemkönyvben a Tiszasziget

A Tiszasziget SE felkészülési programja:

január 24. Hódmezővásárhelyi FC-Tiszasziget. február 3. Kiskunhalas-Tiszasziget. február 7. UTC-Tiszasziget (Algyőn), február 14. FK Szeged-Tiszasziget. február 17. Tiszasziget-Szarvas (Algyőn) február 21. Hódmezővásárhelyi FC II.-Tiszasziget.

Január 13-án egy közös disznótorral veszi kezdetét a Tiszasziget SE Csongrád megyei I. osztályban szereplő labdarúgó-csapatának felkészülése: a tavalyi bronzérmes a csapatépítő programmal hangol a tavaszi szezonra, az első közös gyakorlást hat nappal később, január 19-én vezényli a társaságnak Bernát Péter játékos-edző, így négy héten keresztül zajlik a munka a február végi rajtig, amelyet hat edzőmeccs színesít. A Tiszasziget annak ellenére csak negyedik a tabellán, hogy a bajnokság csapatai közül egyedül rendelkezik kétszámjegyű győzelemmel. Tíz sikere azonban mégsem elég a dobogóra, mert az U16-os együttes ki nem állása miatt összesen négy pontot vontak le a felnőttek pályán megszerzett eredményeiből, így hiába a pályán megszerzett 31 pont, nem az élen álló Csongrád-Ásotthalom duóval azonos pontszámmal, hanem csak 27 egységgel tölthetik a telet Drágity Dusánék.- Megfogta a társaságot a pontlevonás, de nem szeretném erre fogni egyik vereséget sem. Volt olyan hét, amikor nagyon csalódottak voltak a játékosok, de szerencsére az utolsó meccsek úgy alakultak, hogy szoros maradt a tabella eleje, és nem veszett el számunkra semmi. - tért ki a pontlevonás okozta hangulatra Bernát Péter, a Tiszasziget SE játékos-edzője, aki hozzátette: bízik abban, hogy valóban megépülhet a tervezett műfüves pálya, amely az ő felkészülésüket is segítheti. A télies, csapadékos időben nagyon könnyen a víz lesz az úr a szigeti pályán, így nem egyszer előfordult, hogy a faluban rótták a köröket a futballisták.Csapatával az előző szezonban történelmet írt a korábbi NB II-es játékos, hiszen a település fennállása során sosem szerzett még érmet a megyei I. osztályban a Tiszasziget, 2017 tavaszán viszont bronzérem került a szigetiek nyakába, és ahogy Bernát Péter is fogalmazott: most sem állnak ettől messze. - Mindenképpen megismételnénk a tavalyi teljesítményünket, úgy érzem, az állományunk adott is ehhez, a játékosok pedig az elvárható módon állnak a munkához. Télen nehezebb igazolni, nem is várható nagyobb változás. A legnagyobb erősítés az lenne, ha egyben maradna a keretünk, mert érdeklődők mindig vannak a jól teljesítő játékosainkért. - mondta a csapat játékos-edzője annak kapcsán, mekkora aktivitást terveznek a télen a keretet illetően.- Egy dobogóra vágyó csapatnak a kötelező meccseket hoznia kell, de ahogy látjuk, bőven volt meglepetés a bajnokságban. Elsősorban kiegyensúlyozottabb teljesítményt kell nyújtanunk, úgy érzem, játékban sikerült előrelépnünk, most ezt kell úgy használnunk, hogy az eredményesség is meglegyen. Szerencsére tudtuk forgatni a csapatot, így három-négy játékos is a házi góllövőlista elején áll. Mindig is ezt hangsúlyoztam, hogy mindegy, hogy ki szerzi, csak legyen meg az első gólunk, utána könnyebb játszani. - mutatott rá Bernát Péter arra, hogy bár a Tiszasziget volt az ősz harmadik legeredményesebb csapata a lőtt gólok terén, az élen a nyolcgólos Rutai Balázs végzett, így szépen eloszlottak a kerettagok között a találatok.