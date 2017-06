Új győzteseket avattak a 6. Mazeti Kapusháborún

Nyílt kategória: 1. Menczeles Iván (Jászberény), 2. Kiss Tamás (Grosics Alapítvány), 3. Oláh Levente (Illés Akadémia).+35: 1. Kiss Márió (Szatymaz), 2. Szabó Attila (Bozsik Akadémia), 3. Tuska János (Bozsik Akadémia).Nők: 1. Rövid Letícia (St. Mihály), 2. Dékány Dóra (St. Mihály), 3. Szabó Rebeka (Arany Bácska).U14: 1. Talián László (Bozsik Akadémia), 2. Salka Olivér (Orosházi MTK-ULE), 3. Oláh Zalán (Békéscsabai LA).U13: 1. Fábián Imre (Dunaújváros), 2. Ménesi Edvárd (Vasas), 3. Kálló Roland (Dorog).Állandó mozgásban volt a tömeg a szegedi Felső Tisza-parti stadion centerpályáján, ahol hatodik alkalommal rendezték meg a Mazeti Kapusháborút. A viadalra 155 nevezés érkezett. A nyílt kategóriát az NB III-as Jászberény 21 éves játékosa, Menczeles Iván nyerte, mégpedig úgy, hogy a hármas döntőben rögtön megverte két ellenfelét, így nyugodtan figyelhette a harmadik összecsapást.A 35 év felettieknél mezőny- játékos végzett az élen: a Szatymaz színeiben Kiss Márió volt a legjobb. Itt a nyíregyházi Bozsik Akadémiáról érkező Szabó Attila egymás után harmadszor végezhetett volna az élen, ám a döntőt elvesztette.A nőknél kettős szentmihályi siker született: Rövid Letícia verte meg Dékány Dórát. A fiataloknál dunaújvárosi (U13) és nyíregyházi (U14) kapus volt a legjobb.A gálameccset Balajcza Szabolcs, az Újpestről az NB II-es Siófokhoz igazoló játékos, valamint az NB I-be feljutó Puskás Akadémiától távozó Pogacsics Krisztián vívta. A kétszer öt perces mérkőzésen inkább a látvány volt a fontos, a végeredmény nem annyira. Egyesek szerint a két hálóőr kihozta ikszre a meccset, de volt, aki esküdött Balajcza sikerére.– Többek között bebizonyosodott, hogy azok is képesek nyerni, akik ugyan nem kapusok, de egy kis kapusvér azért mozgolódik bennük – értékelt az esemény végén Bagdi Ferenc főszervező.– Egyre bővülünk, és eljutottunk arra a szintre, amelyhez kevésnek tűnik az egyetlen nap. A jelentkezők mellett az esemény igénybe vette a játékvezetőket is, akik közül érkezett Budapestről és a Felvidékről is bíró. A nevezői létszám ezekkel az adottságokkal elérte a maximumot.A kapusokról szólt ez a nap, és ha ők elégedettek, márpedig azok voltak, akkor én is az lehetek. A foglalkozás elérte a célját, és realitást adott a következő évi rendezvényre, a folytatásra.– Harmadszor vettem részt az eseményen, és ezúttal is az első hívó szóra jöttem, szerettem volna itt lenni. Tetszett a buli, egyre többen vannak, évről évre meglepődök, hogy milyen fejlődésen megy keresztül a rendezvény.