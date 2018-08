Új kapusokkal az éremért - Hamar változott a hangulat Tiszaszigeten

Bernát Péter

Közel állt hozzá, de végül nem tudta megnyerni a labdarúgó megyei I. osztályt a Tiszasziget SE – ha nyertek volna az utolsó fordulóban a HFC II. vendégeként, most címvédőként vághatnának neki az új bajnokságnak. A vereség viszont bronzérmet jelentett, így akárcsak egy évvel korábban, ismét harmadikként zárt a gárda. Mint azt Bernát Péter elmondta, mindez nem okozott nagy törést a gárda életében, és csupán a Vásárhelyről Tiszaszigetig tartó negyven kilométeres úton voltak csalódottak. Nagyban köszönhető ez azoknaka szurkolóknak, akik remek hangulatot teremtettek a csapat hazaérkezésekor. Kasza Ferencék idén is esélyesek lehetnek a dobogóra.– Nem kimondott cél, hogy fényesebb érmet szerezzünk, de bízunk benne, hogy legalább ezt a szintet tartani tudjuk. Ebben a bajnokságban ez nem ígérkezik könnyű feladatnak, ha még jobb sül ki ebből, akkor csak boldogabbak leszünk – fogalmazott a korábbi NB II-es játékos, aki a továbbiakban is játékos-edzőként irányítja a Tiszaszigetet.A bronzérmes együttesnek elsősorban a kapusproblémáit kellett megoldania a nyáron, hiszen Weszelovszky Gábor az NB III-as Makóhoz, Szabó Gergely pedig a Deszkhez szerző- dött. Pótlásukra a 29 éves Czirják Tamás érkezik Ásotthalomról, illetve az Algyőtől megszerzett 32 éves Tombácz Róbert igazolt Tiszaszigetre, aki kapusedzői feladatot is vállalt a klubnál. A 32 éves középpályás, Kökény Tamás a Tiszasziget eddigi egyetlen új mezőnyjátékosa, ám nem zárható ki, hogy bővül még a keret. Bernát Péter a tavalyi pontlevonás kapcsán elmondta, azért dolgoznak, hogy ne forduljon elő hasonló, de biztos benne, hogy a klub fiataljainak lesz még lehetőségük bajnokságot nyerni.A szigetiek eddig két felkészülési meccsen vannak túl, a Bács megyei I. osztályú Kelebiával játszottak egy oda-vissza meccset, mindkét találkozó vendéggyőzelemmel zárult.