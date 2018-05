Új számban kell bizonyítani: a megváltozott válogatási elvek miatt 400 méteren lehet az olimpiai négyesbe kerülni

A táv új, a cél ugyanaz. Az algyői Kopasz Bálint 400 méteren is teszteli magát. Fotó: Karnok Csaba

A németek Szegeden válogatóznak



Már a szegedi világkupa lázában ég a teljes gyorsasági kajakos, kenus mezőny, miután a Maty-éren kezdődik az idei nemzetközi versenyszezon. Ráadásul több csapat – például a nagy rivális németek – is nemzeti válogatónak használja a világkupát, tehát versenyzőik majd Magyarországon vívhatják ki az Európa- vagy világbajnoki indulás lehetőségét. Nálunk a válogatók csak júniusban kezdődnek az Eb-re és a vb-re, ám a magyar válogatott számára is rendkívül fontos felmérő lesz a hazai rendezésű regatta.



– A versenyre több mint 60 nemzet nevezett, sok ország számára ez egyben válogatónak is számít, illetve olyan csapatok is érkeznek, mint például az új-zélandi női kajakos különítmény, akik már ugyanabban az összetételben állnak rajthoz Szegeden, mint az augusztusi világbajnokságon fognak – mondta Hüttner Csaba felnőtt szövetségi kapitány.

Remek felvezetésnek ígérkezik a jövő heti kajakos, kenus világkupa előtt a csütörtöktől szombatig tartó tájékoztató verseny a Maty-éren. Egyrészt látható lesz, milyen formában vannak a világkupa előtt az A egységek (amelyeket a tavalyi világbajnokság indulói alkothatnak), másrészt a B egységek sorsa is eldől – emiatt óriási csaták várhatók minden számban.Például abban a K1 400 méteresben is, amely sporttörténeti jelentőséggel bír. Ilyen távon még sosem rendeztek válogatót, ez pedig most az lesz. Mégpedig azért, mert az 500 méteres férfi kajaknégyes bekerült az olimpiai programba. Hüttner Csaba szövetségi kapitány emiatt megváltoztatta a válogatási elveket, és úgy döntött, hogy az 500 páros mellett 400 egyesben is megversenyezteti az olimpiai csapathajóba vágyó kajakosokat. A 400 méter egyes távja ugyanis időben körülbelül ott van, mint az 500 méter négyesé, ezért döntött a kapitány e mellett a rendhagyó válogatás mellett. A 400 méter egyesben és az 500 méter párosban elért eredmények alapján Hüttner két négyest állít ki, amelynek tagjai a szegedi világkupán ülnek majd össze először éles körülmények között. A duisburgi világkupán is megversenyeztet két négyest, ezután dönt arról, hogy az Európa-, majd a világbajnokságon milyen összetételű hajót indít.Ez a szám vezeti fel tehát a hétvégi háromnapos versenyt, hiszen a csütörtök csak erről szól majd: délelőtt lesznek az elő- és középfutamok, délután pedig a döntő. Az Algyő versenyzőjének, Kopasz Bálintnak ugyan a K1 1000 méter lesz idén is a fő száma, de azért odaáll 400 méteren, hogy tájékoztató jelleggel megnézze, mire képes a rövidebb távon. Az NKM Szeged küldöttsége népes: Birkás Balázs, Nádas Bence, Szendy Márk és Kuli István is nevez.A Maty-éren már centiméter pontosan kimérték a távot és ennek megfelelően eltették ötszáz métertől a rajtgépet is, így minden feltétel adott ahhoz, hogy izgalmas verseny legyen a K1 400 méteres megmérettetés, amelyre szinte a teljes magyar férfi kajakos mezőny odaáll.Pénteken és szombaton a felnőttek mellett az ifjúságiak és a parakenusok is rangsorolóznak a Maty-éren – délelőtt az elő- és középfutamokban, délután pedig a döntőkben.