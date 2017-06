Új vasembere lehet Szegednek

Két éve még arról írtunk a szegedi triatlonos, Badar Gergő kapcsán, hogy célja a nemzetközi karrier elérése. Akkoriban már három féltávú ironman-versenyen túl volt – Budapesten a hetedik lett, ami az eddigi legjobb eredménye –, de tavaly és idén felpörögtek az események.– Most már egy évben el tudok indulni három-négy ilyen világkupán, ezenfelül még legalább ennyi más szervezésű, de ugyanilyen távú viadalra eljutok. A márciusi világkupán nyolcadik lettem – büszkélkedett Badar, aki tehát a szegedi vasemberként emlegetett Csőke Balázs nyomdokaiba lépett.Csőke már igazi ironmannek számít, hiszen teljes távokat teljesít, és nyert is ilyen versenyt – Badar számára is ez a cél. 26 évesen viszont fiatalnak számít ebben a szakágban, ezért egyelőre a féltávval (1,9 kilométer úszás, 90 kilométer kerékpározás, 21 kilométer futás) kísérletezik.– A féltávosoknak is van olyan top ötvenes világbajnokságuk, mint amilyen a hawaii ironman- vb, nálunk viszont mindig máshol rendezik. Egy ilyenre szeretnék eljutni, most ez a legfőbb cél – árulta el Badar, aki Szegeden élés készül, klubja pedig a Duna Aszfalt Tiszakécskei VSE.

Tudta?



A triatlon sorrendben úszásból, kerékpározásból és futásból áll. A három versenyszámot egymás után, pihenés nélkül kell teljesíteni, és a versenyidőbe a két szám közötti átöltözés ideje is beleszámít. A duatlonban futás, kerékpározás, futás a menetrend, míg a quadratlon – más néven quadriatlon – úszásból, kajakozásból, kerékpározásból és futásból áll.

Edzés gyanánt nem akármilyen futamokat teljesít, nemrég például Orfűn megvédte quadratlon (kajakozással kiegészített triatlon) világbajnoki címét, emellett duatlonban is remekel, hiszen ebben a szakágban Magyarország legjobbja lett az ob-n. Pedig ez számára csak tréning.– Két éve Balatonakalin rendezték meg a quadratlon-Európa-bajnokságot, ami életem első ilyen versenye volt. Ezen a kontinensviadalon bronzérmes lettem, a sikerélményen felbuzdulva pedig elkezdtem ezt űzni kiegészítésként, hiszen remek erőfelmérő és felkészülés egy ironman-világkupára. Ezekkel együtt egy évben egy tucat versenyen veszek részt, mellette pedig egy sportcipőboltban dolgozom – mesélt a szegedi triatlonos, aki tehát nem unatkozik.Jövő héten a féltávú ironman távját a keszthelyi ob-n teljesíti, majd jön egy világkupa, illetve a sprint quadratlon-világbajnokságra is készül, amelyen szintén címvédőként áll majd rajthoz.