Újabb bajnok a vb-klubban: a SZEOL SC U16-os csapata volt a vendégünk - fotók

Komment



Halkó Pál, a SZEOL SC ügyvezetője

– Klubunkban tizennégy utánpótláscsapat szerepel különböző bajnokságokban. Hat csapatunk indult nagypályás bajnokságban, mind érmes lett, két korosztályunk lett bajnok, köztük az U16-osok. Mindannyian 2002-ben születtek, kicsit lyukas korosztály volt, nem is voltak sokan. Papp Endrének nem volt könnyű dolga, de pozitívan reagált rá, ideális létszámú közösséget formált. Ebből a korosztályból került ki a bajnokság gólkirálya, Földi Róbert hetvenhét gólt rúgott.

Mint minden SZEOL-os, a jelenleg az U16-os korosztályban szereplő megyei bajnokcsapat pályafutása is Csacsa néninél, Molnár Tibornénál indult. Igen, a Szegeden népszerű edzőnőnél indul minden kék-fekete mezben szereplő fiú pályafutása.A második napon az idén aranyérmet ünneplő szegedi együttes volt a Délmagyarország–Hági szurkolói klub vendége. Papp Endre vezetőedző csapata 24 meccset játszott, és mind a 24-et megnyerte. A keretet 20 játékos alkotja, hetente négyszer edzenek, mindannyian elsősök voltak különböző középiskolában.A csapat akkor tud felkerülni magasabb osztályba, ha ma 17 órakor az U17-es csapat kiharcolja a Mezőkövesd ellen a felkerülést. A SZEOL az első meccset 3–2-re megnyerte, így minden esélye megvan, hogy sikerüljön az álom.Az U16-os csapatra visszatérve: remek közösséget alkotnak, és mindannyian jól is tanulnak, hiszen az egyesület számára az is fontos, hogy a sport mellett mindenki az iskolában is jól teljesítsen. Papp Endre két éve vette át a keretet, amely évről évre egyre markánsabb. A csapat edzője szerencsés helyzetben van, mert a gyerekek partnerek, ennek is köszönhető a fejlődésük.A vb-klubban Hurton Benedek, Hegyközi Ferenc, Skribek Benedek, Szabó Gergő, Csordás Csanád, Kormos Dénes, Farkas Ádám, Csejtei Márió, Télesy Péter, Temesvári Máté és Tóth Ádám szurkolt.