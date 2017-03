Újabb bravúr várható? Az Eger BL-csatát vívott, míg a Szeged egész héten ellene készül

Éllovast fogadnak



A Metalcom-Szentes az alsóház éllovasát, a Honvédot fogadja a városi sportuszodában. A szombaton 18 órakor kezdődő bajnokin a tisztes helytállás a cél, a szurkolókra nagy szükség lesz.

A felsőház állása



1. Eger 16 15 1 0 24 – 9 46

2. Szolnok 16 15 0 1 31 – 24 45

3. OSC 16 12 2 2 16 – 16 38

4. FTC 16 10 4 2 12 – 24 34

5. Miskolc 16 9 3 4 15 – 17 30

6. Szeged 16 7 6 3 19 – 23 27

7. BVSC 16 7 2 7 18 – 26 23

8. Vasas 16 7 1 8 10 – 23 22

Az alsóház állása



1. Honvéd 16 8 2 6 22 – 19 26

2. Pécs 16 7 2 7 23 – 19 23

3. Debrecen 16 5 1 10 27 – 20 16

4. Kaposvár 16 5 0 11 24 – 17 15

5. UVSE 16 3 1 12 24 – 23 10

6. Tatabánya 16 2 2 12 21 – 24 8

7. Szentes 16 2 1 13 18 – 26 7

8. KSI 16 0 0 16 15 – 26 0

A Szeged már többször meglepetést okozott, amikor nagynevű ellenfele kemény nemzetközi kupamérkőzés után várta a Varga-legénység elleni bajnokit. Itt az újabb alkalom! – ez lesz a hétvégi mottónk. A ContiTech Szeged Diapolo ugyanis szombaton 16 órakor fogadja – a MOL-Pick Szeged hazai BL-rangadója előtt pont belefér a programba – az Eger együttesét. A két csapat már sok nagy csatát vívott az elmúlt években, és bár az erőviszonyok változtak azóta, most újabb szoros derbi lehet a párosításból.Emlékezhetünk: az alapszakaszban az OSC elleni összecsapásokat pár nappal előtte a fővárosiaknál egy- egy fontos BL-összecsapás előzte meg, míg a Szeged egy héten keresztül csak erre a csatára hangolt. Mindkétszer óriási bravúrt jelentő döntetlen lett a vége.Ugyanez történt a középszakasz rajtján is, amikor a Ferencváros az Európa-kupa elődöntője után fogadta a Szegedet, Kiss Csabáék pedig ezúttal is pontot raboltak az esélyesebb ellen. Most jön egy újabb esély a bravúrra, de ez lesz a legnehezebb.Az ellenfél ugyanis a férfi vízilabda OB I idei szezonjában még veretlen Eger lesz, amely szerdán nagy lépést tett a Bajnokok Ligája hatos döntőjébe kerüléshez. Persze a Tisza-partiak pont ezt használnák ki, hiszen a hevesiek nagyon komoly rangadót vívtak azzal a Hannoverrel, amely ellen 2015 végén a Szeged emlékezetes győzelmet aratott. Az Eger 5–1-re vezetett, de egy csapásra fordult a meccs képe, a németek fordítottak, és végig izgalmassá tették a BL-meccset – végül 12–11-re nyert a magyar csapat.Van tehát remény akkor is, ha elhúznak Hosnyánszkyék. Ezt azért fontos hangsúlyozni, mert az előző fordulóban a rossz rajt miatt kapott ki a Szeged a BVSC ellen, Manherczék ezt a hibát nem szeretnék újra elkövetni.Ehhez a most különösen döntőnek tűnő centerposzton alaposan fel kell venni a kesztyűt, hiszen ott a világ talán legjobbja, Hárai Balázs óriási formában van. Persze nem féltjük Sánta Dánielt és Milos Vukicsevicset sem, ők is fontos gólok sorát szerezték már a bajnokságban.A Szeged ezúttal is egy héten át csak erre a derbire készült, a BL-csata miatt fáradtabb Eger ellen tehát itt az esély a bravúrra. Érdekesség a végére: a rangadó egyik játékvezetője a Szeged kétszeres olimpiai bajnok nevelése, Fodor Rajmund lesz.