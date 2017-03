Kiszakadt a hevesi gólzsák: Szeged-Eger 10-14 (3. negyed)

ContiTech Szeged Diapolo–Eger – (3–3, 2–7, 5–4, –)

Férfi vízilabda OB I, középszakasz, felsőház, 3. forduló. Szeged, újszegedi sportuszoda, 200 néző. Vezeti: Fodor Rajmund, Csanádi Zsolt.

ContiTech Szeged Diapolo: Meixner – Kiss Cs., Pellei 3, Sedlmayer, Manhercz K. 2, Nagy M. 1, Sánta 1. Csere: Vukicsevics 3, Manhercz Á. Megbízott edző: Barna Tamás.

Eger: Mitrovics – Decker, Hosnyánszky 2, Lőrincz, Hárai 3, Erdélyi 2, Kovács. Csere: Csucskovics 2, Angyal 2, Vapenski 1, Bedő 1, Csuk 1, Sári. Vezetőedző: Dabrowski Norbert.

Gól – emberelőnyből: 2/1, ill. 3/2.

Gól – ötméteresből: 1/1, ill. 1/1.

3. negyed (–)



8. perc: Időt kér az Eger, de Nagy Márton labdát szerez, majd passza után Pellei ziccerben betalál. 10–14 A Hannover szerdán négygólos hátrányból fordított az Eger ellen, jó lenne, ha újra így járna a hevesi rivális.



7. perc: Angyal üzeni centerből: nincs esélye a Szegednek. 9–14



6. perc: Ahogy kimondtuk ezt, rákezdett az egri keménymag, és Vukicsevics elérte a mesterhármast. Van remény? 9–13



5. perc: Vukicsevics duplánál jár a lassan edzőmeccs hangulatú rangadón. 8–13



4. perc: Sánta megúszás után ziccerben, ki is használja. 7–12 Aztán micsoda hiba a túloldalon, Bedőnek a centerezés után csak be kell pattintania a labdát, ő is üresen maradt, meg a kapu is egy csel után. 7–13



3. perc: Hárai már harmadszor eredményes, nagy formában van, erre lehetett is számítani. Sajnos nehéz őt megállítani, a világ egyik legjobb centere. 6–12



2. perc: Nagy Márton emberelőnyben gyönyörű kapufás gólt lő.



1. perc: Az Eger ott folytatja ahol abbahagyta, Vapenski is feliratkozik a gólszerzők listájára. 5–11



2. negyed (2–7)



8. perc: Kiszakadt az egri gólzsák, most Csuk talál be. 4–10 Keményen, de nagyon jól védekezik az Eger, ez is a nagy menetelés kulcsa, gyors akciókkal lehengerli ellenfelét. Most azért villan Vukicsevics is. 5–10



7. perc: Az Eger kíméletlen. Hárai háttal a kapunak, csavargóllal eredményes. 4–9



6. perc: Emberhátrányban a Szeged, középen két blokk is rossz, így Hosnyánszky növeli a különbséget. 4–8



5. perc: Jaj! Ötméterest kap az Eger, Erdélyi értékesíti is, ezzel 3–7 oda. Ez viszont már nagyon kellett: Manhercz Krisztián villan! 4–7



4. perc: Ezek nem a Szeged percei, most Angyal talál be. Barna Tamás időt is kér. (A másodedző Varga Péter piros lapos eltiltása miatt irányítja a hazai csapatot.)



3. perc: Meixner nagyot véd, de Hárai elé pattan a labda, aki kapuba pöcköli a játékszert. 3–5



1. perc: Csucskovics sajnos belejött. 3–4



1. negyed (3–3)



8. perc: Pellei Frank az emberelőny utolsó másodpercében lő, kiválóan! 3–3



7. perc: Kemény védekezés mindkét oldalon.



6. perc: Úúúúúúúúú!!! Csucskovics gólja gyönyörű, el kell ismerni. Egy elegáns ejtéssel szerez előnyt az Egernek. 2–3



5. perc: Sajnos a Szeged is könnyedén elveszíti a labdát.



4. perc: Időt kér az Eger, de ezúttal Manhercz Krisztián cseni el a labdát.



3. perc: Pellei remekül védekezik, labdát szerez.



2. perc: Góleső! Manhercz Krisztián magabiztosan értékesít egy ötméterest, a túloldalon Hosnyánszky talál be. 2–2



1. perc: Pellei és Erdélyi gyors gólváltásával kezdődik a derbi. 1–1



15.50: KÉSŐBB KEZDENEK! Az M3-as autópályán több kilométeres dugó alakult ki egy baleset miatt, ezért az Eger fél órával később érkezett a tervezettnél. Ezért a meccset is később kezdik, 16.30-kor indul a derbi.



15.45: Üdvözöljük olvasóinkat az újszegedi sportuszodából, ahol a Szeged és az Eger OB I-es csapata vív egymással bajnokit.



Korábban:



A Szeged már többször meglepetést okozott, amikor nagynevű ellenfele kemény nemzetközi kupamérkőzés után várta a Varga-legénység elleni bajnokit. Itt az újabb alkalom! – ez lesz a hétvégi mottónk. A ContiTech Szeged Diapolo ugyanis szombaton 16 órakor fogadja – a MOL-Pick Szeged hazai BL-rangadója előtt pont belefér a programba – az Eger együttesét. A két csapat már sok nagy csatát vívott az elmúlt években, és bár az erőviszonyok változtak azóta, most újabb szoros derbi lehet a párosításból.



Emlékezhetünk: az alapszakaszban az OSC elleni összecsapásokat pár nappal előtte a fővárosiaknál egy- egy fontos BL-összecsapás előzte meg, míg a Szeged egy héten keresztül csak erre a csatára hangolt. Mindkétszer óriási bravúrt jelentő döntetlen lett a vége.



Ugyanez történt a középszakasz rajtján is, amikor a Ferencváros az Európa-kupa elődöntője után fogadta a Szegedet, Kiss Csabáék pedig ezúttal is pontot raboltak az esélyesebb ellen. Most jön egy újabb esély a bravúrra, de ez lesz a legnehezebb.



Az ellenfél ugyanis a férfi vízilabda OB I idei szezonjában még veretlen Eger lesz, amely szerdán nagy lépést tett a Bajnokok Ligája hatos döntőjébe kerüléshez. Persze a Tisza-partiak pont ezt használnák ki, hiszen a hevesiek nagyon komoly rangadót vívtak azzal a Hannoverrel, amely ellen 2015 végén a Szeged emlékezetes győzelmet aratott. Az Eger 5–1-re vezetett, de egy csapásra fordult a meccs képe, a németek fordítottak, és végig izgalmassá tették a BL-meccset – végül 12–11-re nyert a magyar csapat.



Van tehát remény akkor is, ha elhúznak Hosnyánszkyék. Ezt azért fontos hangsúlyozni, mert az előző fordulóban a rossz rajt miatt kapott ki a Szeged a BVSC ellen, Manherczék ezt a hibát nem szeretnék újra elkövetni.

Ehhez a most különösen döntőnek tűnő centerposzton alaposan fel kell venni a kesztyűt, hiszen ott a világ talán legjobbja, Hárai Balázs óriási formában van. Persze nem féltjük Sánta Dánielt és Milos Vukicsevicset sem, ők is fontos gólok sorát szerezték már a bajnokságban.



A Szeged ezúttal is egy héten át csak erre a derbire készült, a BL-csata miatt fáradtabb Eger ellen tehát itt az esély a bravúrra. Érdekesség a végére: a rangadó egyik játékvezetője a Szeged kétszeres olimpiai bajnok nevelése, Fodor Rajmund lesz.