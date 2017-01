Újabb bravúrra éhesek: Szeged-OSC 2-3 (1. negyed)

Bujka a keretben



Bíró Attila szövetségi kapitány kihirdette keretét a magyar női vízilabda-válogatott jövő keddi világliga-mérkőzésére. A magyar együttes a Szőnyi úti Laky Károly Uszodában fogadja a riói olimpia ezüstérmesét, az olasz gárdát. A találkozó 20 órakor kezdődik, és az M4 Sport élőben közvetíti. A keretben megtalálható a Szegedi Vízmű Taylor&Nash Szegedi Egyetem centere, Bujka Barbara is.

Férfi vízilabda OB I, A csoport, 11. forduló. Szeged, újszegedi sportuszoda, 300 néző. Vezeti: Mucskai, Rubos.Meixner – Kiss Cs., Pellei, Sedlmayer, Nagy M., Manhercz K., Sánta.Vukicsevics 2, Chilkó, Illés.Varga Péter.Marsi – Kovács, Brguljan, Bátori, Zalánki 1, Nikics, Bundschuh 1.Gór-Nagy 1, Hegedüs, Seman, Nagy Á.Vincze Balázs.1/0, ill. 3/1.-/-, ill. -/-.Varga Péter időt kér, de sajnos az OSC kemény védekezése révén Basarától csak egy jóval kapu fölé helyezett lövésre futja.Emberelőnyben az OSC. Gór-Nagy kapásra kapja a labdát a kapu torkában, belepöccint. Szerintünk védett Meixner, a bírók szerint viszont előtte már bent volt a labda. Sebaj, a túloldalonlő egy szinte ugyanilyen gólt.Szép szegedi védekezés végén Manhercz Krisztián szerez labdát. A túloldalon testvére, Ádám lőne, de ketten is rángatják, és elveszti a labdát. A bírók sípja néma marad...Vukicsevics nagyot birkózik centerben, most is megkapja a labdát, de ezúttal mellé lő.Egyenlő létszámban jobban megy az OSC-nek, most Bundschuh eredményes.válaszol, óriási bombával!Remek szegedi védekezés, lövésig sem jutottak a vendégek. Aztán egy kivédekezett emberhátrányt is felírhatunk a Szeged neve mellé. Bravó Meixner!Sajnos jól kezd az OSC, egy Zalánki-góllal.Üdvözöljük olvasóinkat az újszegedi sportuszodából, ahol hamarosan az OSC ellen kezdi idei első hazai bajnokiját a Szeged. Az OB I őszi szezonjának legnagyobb meglepetése volt az idegenbeli döntetlen. Telt ház van, sokan szeretnék, ha megismétlődne a bravúr.Idén először játszanak hazai pályán Csongrád megye férfi OB I-es vízilabdacsapatai, egyaránt ma 18 órakor kezdődik a bajnokijuk: a ContiTech Szeged Diapolo az OSC-t, a Metalcom-Szentes pedig a KSI-t fogadja.Az OSC ugyan nemzetközi porondon vitézkedő csapat, de két dolog a Szeged mellett szól: aktuális ellenfelük otthonában ősszel bravúros döntetlent értek el Sedlmayerék, ráadásul a Szeged sokkal kipihentebb. A motivált és sikerre éhes Varga-legénység egy hete csak erre a derbire készül, az OSC viszont hét közben egy nehéz Bajnokok Ligája-csatát is letudott.A Metalcom-Szentes győzelme borítékolható, hiszen az A csoportban eddig pontot sem szerző KSI látogat a városi sportuszodába, ahol legalább olyan sima sikert szeretnének aratni a hazaiak, mint idegenben. Ősszel ugyanis a KSI otthonában 7–3-ra nyertek Somogyiék.