Újabb rangadót nyert az Alabárdos- Szegedi TE

Jegyzőkönyv

Férfi tekecsapat szuperliga, 9. forduló:

Győr–Alabárdos- Szegedi TE 3:5 (3519:3604).

A párok: Danóczy R.–Szél T. 1:0 (3:1, 664:618), Batki T.–J. Csalics 0:1 (1:3, 571:607), Koller D.–Karsai L. 0:1 (2:2, 553:608), Kázár T.–Ernyesi N. 0:1 (0:4, 520:601), Budai Á.–Fehér B. (Márton J.) 1:0 (2:2, 596:591), Németh G.– Kiss N. 1:0 (2:2, 615:579).



Az az együttes, amely elbírja egy hatszoros világbajnok egyéni vereségét, mégis megnyeri a mérkőzést, igazán jó csapatnak vallhatja magát. Márpedig az Alabárdos-Szeged férfi tekéseinek játékosa, Kiss Norbert kikapott Győrben (övé volt a vendégek legkevesebb fája, ehhez bizony nem szoktak hozzá a szegediek), ám így is győztek egy izgalmas meccsen 5:3-ra.



A szuperliga idei rajtja előtt négy csapatot emeltek ki: a Zalaegerszeg, a Répcelak és a Szeged mellett immár a Győrt is számottevő klubnak tartják a férfi bajnokságnak. Ennek megfelelően a szegediek rangadóra készültek, és ahogy vártuk, ennek megfelelően is alakult az összecsapás.



A meccs elején Jovan Csalics hozta a csapatpontot, Szél Tibor viszont nem a mezőny legjobbja, Danóczy Richárd ellen. A középső duókból nagyon jól jött ki az Alabárdos, hiszen Karsai László és Ernyesi Norbert is nyert. Így 3:1-es vezetésről és 126 fa előnyről várhatták az utolsó sort a vendégek.



Bár mindkét játékos (illetve mindhárom, hiszen Fehér Bélát Márton János váltotta, mellette még Kiss dobott) kikapott, a megszerzett előnyből bőven maradt, így újabb rangadót nyert az Alabárdos.