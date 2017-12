Újabb veszteség a szegedi sportéletben: elhunyt Csikós Ferenc

Deszken nőtt fel, mindig azt vallotta, hogy ő deszki fiú. Először bokszolt, 17 évesen csábították át birkózni. Jól tette, mert előbb ifjúsági, majd junior magyar bajnok lett. A felnőttek között is a legjobbnak számított, négyszer volt országos második, egyedül Csatári Józseffel nem bírt.



Fiatalon elkezdett edzősködni, szolgálta az SZVSE-t, a Szeged Birkózó Egyletet. Olyan pezsgő élet volt egykor Szegeden, hogy az országban csodájára jártak. Válogatott sportolók edzettek, küzdöttek hétről hétre, Európa egyik legerősebb csapata alakult ki a városban. Volt olyan BEK-meccs az újszegedi sportcsarnokban, amelyen 1500 néző szurkolt az SZBE-nek.



Csikós Feri, mert mindenki csak így szólította, becézve, sohasem akart a reflektorfénybe kerülni. Mindig a háttérben dolgozott, akkor is, amikor nem volt pénz, sőt, inkább a nehéz helyzetben segített. Csendben tette a dolgát, szeretett sportágát szolgálta. Éveken át rendszeres szurkolója volt a Tisza-Új megyeegyes labdarúgócsapatának is, egy nagyszerű embert veszített el Csongrád megye sportélete.



Temetéséről később intézkednek.