Újból Szegeden a bajnokcsapat - Szerdán 17 órakor a Budakalászt fogadja a MOL-PICK

Szombaton és vasárnap a pihenés játszotta a főszerepet a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapatánál. A játékosok ki is használták a szabadidőt, Bodó Richárd és Dmitrij Zsitnyikov közösen horgászott, Bánhidi Bence strandon volt, Mario Sostaric és az új szerzemény, Nik Henigman barátai körében töltötte a szabad hétvégét.Hétfőtől visszaállt a kemény időszak, az elkövetkező hetekben már nem lesz ennyi pihenő, a felkészülés mellett következnek majd az edzőmeccsek.A hétre kettő is jut, dörzsöli is minden szegedi drukker a tenyerét, hiszen mindkétszer itthon láthatja a kedvenceket. Ami igazán jó hír számukra, hogy a szerdai (kezdés: 17 óra), Budakalász és a szombati (szintén 17 óra), Dabas elleni meccset is ingyen nézhetik meg az újszegedi sportcsarnokban.Szerencsére mindenki rendben van a csapatnál, ez köszönhető Djordje Ignjatovicsnak és Molnár Tamás terapeutának és masszőrnek is, akik a roglai edzőtáborban sokat foglalkoztak a játékosokkal.Szerdán öten először húzzák magukra a MOL-PICK Szeged csapatának mezét. Mirko Alilovic kapus, Joan Canellas, Jorge Maqueda, Stanislav Kasparek és Nik Henigman első meccsére készül. Dean Bombac két év után fut ki ismét a szegedi csarnok játékterére.A szegedi együttes a jövő héten Lengyelországban szerepel egy tornán, rá egy hétre Ukrajnába utazik.A szerdai és a szombati meccs előtt és alatt a szurkolók szezonbérletet az újszegedi sportcsarnokban is tudnak vásárolni.